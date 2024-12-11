中華航空獲5項永續獎 連3年獲頒年度最佳永續報告

「2024 第十七屆台灣企業永續獎」頒獎典禮今登場，中華航空於2024年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」獲得5項大獎，其中，永續報告類更連3年獲得「服務業-年度最佳報告」，由華航永續長鍾人傑代表領獎。

中華航空表示，今年獲得5項大獎包含永續報告類連3年蟬聯「服務業年度最佳報告書」、「台灣百大永續典範企業獎」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」。

中華航空指出，該公司連續3年響應天合聯盟 SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），並添加永續航空燃油 ( SAF ) 載客飛行，結合環保旅程( ECO Travel ) 為全航機客貨運進行淨零碳飛行作業；今年更啟動永續燃油企業客戶合作計畫，推動台灣航空業全貨機添加永續航空燃油等。

中華航空表示，公司持續推動多元公益計畫，從淨灘、植樹、公益棒球及籃球營到志工教學，涵蓋環境保護與弱勢關懷。今年更與台北市立動物園合作，首度認養保育類動物穿山甲，邀請桃園百吉國小師生免費參觀動物園，透過導覽了解相關保育知識。