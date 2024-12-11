生技產業如何從挑戰中尋到機會？安永給五招擬定策略

面對全球生物科技產業面臨經濟不確定性與市場變化，該如何抓住未來機會？安永審計服務部執業會計師林世寰建議，雖然生技產業當前面臨營收放緩、成本上升、融資困難等挑戰，仍可透過五大策略迎接未來。

安永聯合會計師事務所主辦、工研院協辦的「2024安永超越邊界生物科技產業報告發表會」11日登場，會中深入解析全球生技醫療的發展趨勢、併購與策略聯盟現況，並邀請專家分享跨境生態系與創業投資的洞見，以探索未來醫療科技的發展契機。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳在致詞中表示，儘管當前經濟環境充滿挑戰，生物科技產業的創新潛力依舊強勁，發展前景值得期待。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇則指出，2024年對台灣生技產業意義重大，在半導體與AI的跨域融合下，加上台灣即將邁入超高齡社會，這些趨勢將同時帶來挑戰與動能，推動醫療科技的進步並提升民眾健康福祉。

即便生技產業面臨諸多挑戰，林世寰提出，企業仍可使用五大策略應對，包括：尋找高成長機會，例如基因療法、微創治療技術等；優化成本與供應鏈效率；調整市場策略，著眼產品創新與在地化需求；加速AI技術應用，提升營運效率與產品開發；聚焦個人化健康照護，直接面對消費者需求創造新收入來源。

台灣的生技產業其實具有相當潛力，安永審計服務部執業會計師王彥鈞分享，2023年美國與歐洲的生技上市公司營收較2022年下降10.7%，淨利縮減43.4%、員工數下降1.7%，都是受COVID-19相關產品需求減少影響，但台灣的生技產業的營收與市值均呈現成長，並大幅增加研發投資，顯示出逐步邁入由實質營收創造市場價值的階段。

王彥鈞進一步指出，美國與歐洲的生技公司儘管面臨不確定性，但其基礎創新能力依然強勁，特別是具備創新研發能力的企業，融資市場正出現「兩極化」現象，一方面吸引創紀錄的高溢價，另一方面部分企業仍在困境中掙扎。

工研院組長李爾芳澤在報告中提到，近年來醫療科技創新的投資重點集中在心血管疾病、癌症早篩技術以及手術機器人等領域。隨著去中心化醫療模式的興起，遠距病患監測與植入式裝置等技術也備受關注。

李爾芳指出，全球AI在藥物開發領域的商業交易規模已達600億美元，透過聯合學習和多家藥廠合作的模式，有助於提升藥物研發效率，台灣可借鏡此模式，串聯各大醫學中心的資料庫，建立AI訓練平台，加速國內創新發展。