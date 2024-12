推動ESG、永續人才培育 長榮航空獲十大永續典範企業獎

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2024第17屆台灣企業永續獎(TCSA)」,長榮航空首次獲得《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》,同時連續7年獲得《永續報告類–運輸業白金獎》,由總經理孫嘉明代表領獎。

孫嘉明表示,長榮航空除了推動各項ESG行動專案,也重視永續人才培育,今年與台灣永續能源研究基金會合作,開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」,邀請子公司長榮航太一同參與,所有員工皆完成為期10周、共80小時的企業永續管理師培訓課程,並成功通過證照考試。

長榮航空指出,公司以永續經營為目標推出「綠色供應鏈計劃」,並與空中巴士強化與供應鏈夥伴的減碳合作。此外,導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)與自然相關財務揭露(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,TNFD)架構,鑑別氣候與自然相關風險與機會,擬定管控措施。

長榮航空表示,透過兒童早期療育「讓我伴你飛」公益專案獲頒《社會共融領袖獎》,以及與中原大學共同舉辦的「長榮航空ESG永續創新設計競賽」,邀請全國大專院校師生利用航空退役的貨盤櫃和綁帶、盤網等消耗品,透過創意巧思設計多款創新作品,獲頒《創新成長領袖獎》。