推動ESG、永續人才培育 長榮航空獲十大永續典範企業獎

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2024第17屆台灣企業永續獎（TCSA）」，長榮航空首次獲得《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》，同時連續7年獲得《永續報告類–運輸業白金獎》，由總經理孫嘉明代表領獎。

孫嘉明表示，長榮航空除了推動各項ESG行動專案，也重視永續人才培育，今年與台灣永續能源研究基金會合作，開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」，邀請子公司長榮航太一同參與，所有員工皆完成為期10周、共80小時的企業永續管理師培訓課程，並成功通過證照考試。

長榮航空指出，公司以永續經營為目標推出「綠色供應鏈計劃」，並與空中巴士強化與供應鏈夥伴的減碳合作。此外，導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）與自然相關財務揭露（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD）架構，鑑別氣候與自然相關風險與機會，擬定管控措施。

長榮航空表示，透過兒童早期療育「讓我伴你飛」公益專案獲頒《社會共融領袖獎》，以及與中原大學共同舉辦的「長榮航空ESG永續創新設計競賽」，邀請全國大專院校師生利用航空退役的貨盤櫃和綁帶、盤網等消耗品，透過創意巧思設計多款創新作品，獲頒《創新成長領袖獎》。