ESG成效卓越 雲豹能源獲永續報告金獎

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）繼今年8月以「綠能共榮，漁電創多贏」榮獲台灣永續行動獎、11月以「漁電共生開啟永續對話，發揮綠色影響力」獲頒台灣企業永續獎之「創意溝通領袖獎」後，再獲捷報！榮獲TCSA台灣企業永續獎之「永續報告金獎」，於11日在台北漢來飯店舉行頒獎典禮，由雲豹能源總經理趙書閔代表領獎。雲豹能源今年自主發行第一本永續報告書，即從622家企業中，脫穎而出，獲選能源產業第一類金獎，為ESG全面指標的資訊揭露完整、可信度高、溝通成效佳，且善盡社會責任的標竿企業。

「TCSA 台灣企業永續獎」今年邁入第17屆，累計參獎企業共882家，參獎企業總營業額占2023年國內GDP比值達 155%，顯示永續發展已成為現今企業營運最重視的議題之一。總經理趙書閔表示，雲豹能源作為國內能源產業ESG先鋒，持續完善「公司治理」、「環境永續」、「社會參與」三大構面，並將公司營運項目與永續目標互相結合，除了積極拓展再生能源發電布局，並協助國內各大企業達成RE100目標外，也將ESG精神融合到工作日常中，從公司治理、人才發展、員工照護，偏鄉關懷、到與上下游供應商攜手節能減碳，持續用母雞帶小雞的方式，與所有的夥伴朝永續之路邁進。

同時，雲豹能源也積極響應聯合國永續發展目標、SASB、TCFD氣候相關財務揭露等國際規範，自願性優先導入ISO14064-1溫室氣體盤查，期許能建立全面的企業減碳策略。

為打造幸福職場，本公司透過每年提升薪資或福利、完善的培訓與升遷，留任人才、建構幸福安全的職場環境，且透過臨場健康服務，免費提供員工心理諮詢，維護員工身心健康，並提倡運動健康風氣，鼓勵員工組成籃球與羽球等社團，更舉辦「雲豹減碳日」，讓籃球社同仁能與職籃球星一同組隊比賽，並提供旗下台啤永豐雲豹職業籃球隊球賽門票，為職場營造樂活多元之休閒環境。

此外，雲豹能源積極參與社會公益活動，串聯綠能、公益、教育、環保及運動等多元領域，以實際行動打造永續家園。未來雲豹能源將持續以「發揮永續影響力」為使命，深耕ESG相關議題，呼應聯合國永續發展目標，展現企業永續價值。