上半年房市上演噴出行情 華固建設總座洪嘉昇：反常、過熱表現

對於央行重拳打炒房後，未來房市怎麼走，品牌績優建商華固建設（2548）總經理洪嘉昇11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中表示，當前房市要分兩階段來看，第一階段就是央行緊縮不動產資金放款、第七波信用管制措施，政府這波打炒房措施讓10、11月房市「驚魂未定」，不過12月起，市場已慢慢安定下來，認為接下來房市就是回歸到去年之前的合理銷售速度。

第二階段則要視國內經濟表現；洪嘉昇分析，房地產的支撐力道一定來自經濟成長，目前政府對明年台灣經濟成長率預測是2.8%~3%，如果政府對2025年經濟成長率仍維持不變，民眾對於未來房市就不用過度擔憂。

洪嘉昇指出，在房市對政策冷靜下來後，民眾購屋與否還是回到兩大關鍵，就是「自身有無居住需求、能不能負擔得起」，若是消費者又有需求、每月房貸本金加上利息又負擔得起，再加上政府持續改善民眾在高低薪的落差，用了很多政策、方式，若此方向長期下去，且台灣又受惠AI熱潮，一般民眾也可以透過投資相關類股的股票也是能賺到錢，在大家所得都能受到改善之下，其實不用太擔心當前房市的波動。

洪嘉昇表示，他自身是老房地產人，華固建設更是重視品牌、信譽的資深品牌建商，以過去的經驗來說，一般一件總戶數約100多戶的新建案，平均銷售時間約三個月至六個月，這是正常的銷售時間、才符合市場規律。

不過他指出，最近一年、甚至是今年前七月房市交易噴出是「過熱」表現，尤其市場不時傳出秒殺或排隊購屋情況，這是相當反常的情況。

洪嘉昇強調，他自身從台灣總體經濟來看房地產市場，仍維持樂觀看法，因為國內經濟表現確實不錯。