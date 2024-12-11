快訊

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

台中「國豐安居」社宅決標 估2029年完工供216戶入住

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台中市北屯區「國豐安居」社宅統包工程決標。國住都提供
台中市北屯區「國豐安居」社宅統包工程決標。國住都提供

國家住都中心在台中市北屯區推動「國豐安居」社宅新建統包工程，11日順利決標，預計2029年完工，將為台中市新增216戶社會住宅

此決標案由「一六營造股份有限公司、張巽堯建築師事務所、南光水電工程行」組成的統包團隊攜手打造。

「國豐安居」社宅位於台中市北屯區國豐街與國強街交界，基地原為北屯新村，鄰近台中市眷村文物館、北屯市場、北屯國小、三光國中及北屯兒童公園，周邊商圈成熟、生活機能完善。交通便利，步行至臺鐵太原車站僅需6分鐘，車行6分鐘即可抵達台74線快速道路，充分滿足通勤需求。

此案特別規劃設置幼兒園，國家住都中心指出，「國豐安居」是中央繼「廍子安居」、「東光好室」、「松竹好室」及「新平好室」後，在北屯區打造的第五處社會住宅，總計將為北屯區提供2,033戶安心家園。

國家住都中心表示，將持續推動社會住宅建設，滿足各地民眾安居需求，並歡迎具有專業能力及豐富經驗的廠商，加入社會住宅國家隊的行列，共同推動安心居住環境。

台中市 眷村 社會住宅

延伸閱讀

台中北屯機捷特區：中台灣房地產新引擎

北市申請社宅制度不便...議員籲採輪候制 都發局明年試辦統一登記平台

欣陸拿下南港機廠社宅案

高齡化挑戰 新北社宅明年將與醫療、學校合作活絡社區

相關新聞

傳LAWSON來台將併購？四大超商不回應 OKmart稱無此計畫

民進黨前桃園市議員王浩宇貼出照片，爆料「LAWSON日前在台灣申請註冊商標」，引發網路軒然大波，由於台灣超商市場長期由四...

日本LAWSON在台申請商標註冊 專家：經營細緻可結合台灣優勢

日本超商羅森（LAWSON）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將來台灣揣測，台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，羅森在日...

上半年房市上演噴出行情 華固建設總座洪嘉昇：反常、過熱表現

對於央行重拳打炒房後，未來房市怎麼走，品牌績優建商華固建設（2548）總經理洪嘉昇11日在「華固建設35周年 全新里程台...

斷頭潮來了？華固建設總座洪嘉昇：槓桿開太大自己要檢討

華固建設（2548）董事長鍾榮昌11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中指出，今年是華固創...

永豐餘獲「台灣企業永續獎」六大獎項肯定

「第17屆TCSA台灣企業永續獎」11日頒獎，永豐餘投控（1907）蟬聯「永續報告書-白金獎」最高榮譽，並三度榮獲永續綜...

長榮海運砸1.53億美元 購入美東兩處不動產

長榮海運（2603）11日在證交所舉行重大訊息說明記者會，說明子公司長榮亞洲經董事會通過，擬以其兩家合資公司，購入美東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。