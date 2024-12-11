台中「國豐安居」社宅決標 估2029年完工供216戶入住

國家住都中心在台中市北屯區推動「國豐安居」社宅新建統包工程，11日順利決標，預計2029年完工，將為台中市新增216戶社會住宅。

此決標案由「一六營造股份有限公司、張巽堯建築師事務所、南光水電工程行」組成的統包團隊攜手打造。

「國豐安居」社宅位於台中市北屯區國豐街與國強街交界，基地原為北屯新村，鄰近台中市眷村文物館、北屯市場、北屯國小、三光國中及北屯兒童公園，周邊商圈成熟、生活機能完善。交通便利，步行至臺鐵太原車站僅需6分鐘，車行6分鐘即可抵達台74線快速道路，充分滿足通勤需求。

此案特別規劃設置幼兒園，國家住都中心指出，「國豐安居」是中央繼「廍子安居」、「東光好室」、「松竹好室」及「新平好室」後，在北屯區打造的第五處社會住宅，總計將為北屯區提供2,033戶安心家園。

國家住都中心表示，將持續推動社會住宅建設，滿足各地民眾安居需求，並歡迎具有專業能力及豐富經驗的廠商，加入社會住宅國家隊的行列，共同推動安心居住環境。