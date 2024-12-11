竟天APC201新藥完成二期臨床收案 明年推全球市場授權

竟天（6917）11日代子公司公告，治療膝蓋骨關節炎新藥APC201的二期臨床試驗已納入最後一位受試者，如期完成收案，明年第1季將有初步數據結果，屆時將展開全球多中心三期臨床試驗規劃，同時推動全球市場的技轉授權，爭取為公司帶來里程碑金及銷售權利金的挹注。

APC201去年獲准在澳洲進行治療膝蓋骨關節炎新藥的一/二期人體臨床試驗，同年12月完成一期臨床，如今二期臨床試驗也順利完成60位受試者收案，待療程結束後將進行相關數據分析，預計明年第1季取得臨床統計結果。

骨關節炎是由於關節軟骨的退化所致，通常是隨著時間的推移一點一點累積而出現疼痛，過往以年長病患居多，近年則有年輕化趨勢。骨關節炎目前的治療方式有皮膚外用，口服，局部關節注射與關節置換手術。病人多會優先選擇副作用低且非侵入式的第一線皮膚外用給藥方式，而目前最常使用的藥物是非類固醇抗發炎藥（non-steroidal anti-inflammatory drugs，NSAID），其中，Pennsaid 2%是現今美國同成份藥品中濃度最高且市占率最大（逾六成）的產品，年銷售額超過十億美元，屬於重磅藥物。

竟天指出，Pennsaid為溶液劑型、易滴落且價格昂貴，加上其使用吸水性強的有機溶劑二甲基亞碸（DMSO）為溶劑，刺激性較強，約有65%的患者在臨床試驗時感到患部更緊繃不舒適。相較之下，APC201的主成分即為NSAID，但採用泡沫劑型，用於膝蓋部位，不會滴落，挾獨特的機轉作用，能提供病患新的治療選項。

竟天表示，APC201透過自主開發的雙效脂質專利配方設計，可有效提高藥物濃度至4%，同時提升藥物累積在皮膚內的劑量，加上無添加刺激性溶劑，不會對皮膚產生刺激，且可將用藥次數縮減為一天一次，增加病人方便性，一旦能獲准上市，不僅可望分食龐大的骨關節炎疼痛市場商機，未來適應症還可拓展至因發炎引起的疼痛，持續展現其經濟價值。

根據Precedence Research的資料指出，2024年全球骨關節炎治療市場規模約99億美元，預估2034年將超過243億美元，年複合成長率為9.4%。