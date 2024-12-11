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中鋼獲高雄市環保局優良營建工地獎項 積極投入環保工程、降低空污

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼獲高雄市環保局優良營建工地獎項。中鋼提供
中鋼獲高雄市環保局優良營建工地獎項。中鋼提供

中鋼（2002）「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」，獲高雄市環保局優良營建工地獎項。

中鋼為強化全廠電力系統韌性，超前部署於2030年實現「製程設備電力化」碳中和路徑前做好準備，已積極投入「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」。

中鋼營建工地除了依法規要求設置監控設施外，另在工地周圍增設粒狀污染物、溫度、濕度及噪音等監測設施，並應用人工智慧模組協助防塵網覆蓋、車牌及揚塵辨識，強化工地進出車輛及工區管理。

此外，中鋼也運用物聯網技術，將各項監測、監控設施資訊整合至工地顯示看板、灑水設備及人員警示等系統，利用工地管理人員即時應變，透過推播紀錄精進工程管理品質。

中鋼除了今年獲得高雄市營建優良工地獎的「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」外，包括近年來已陸續完成的「一號燒結增設脫硫設備工程」及「新建煤礦封閉式建築工程」，以及目前仍投入的「煉焦爐及乾式淬火設備建造工程」，皆須在有限空間及不影響生產下，進行舊設備拆遷、整地及建置，施工難度遠高於素地興建，中鋼始終以「環境管理」與「清潔生產」為目標，並採智慧工地管理模式來提升工區管理與環境品質。

未來中鋼在相關環保工程完成後，預計可達到每年減少粒狀物77.9噸、硫氧化物954噸、氮氧化物56噸及揮發性有機物73噸等空污減量效益。

中鋼

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