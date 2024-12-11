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昱厚鼻噴新冠免疫治療藥 臨床二a期成果登國際期刊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

昱厚（6709）11日表示，旗下鼻噴新冠免疫治療藥AD17002的二a期臨床試驗結果，獲得國際期刊《人類疫苗與免疫治療》（Human Vaccines & Immunotherapeutics）刊登，發表AD17002能加快清除病毒、縮短病程，且具良好安全性及耐受性。

昱厚生技表示，這是台灣首個自主開發且完成的鼻噴新冠免疫治療藥二a期臨床試驗登板專業知名期刊，不僅代表昱厚的技術與產品受到國際肯定，更提升AD17002全球能見度。

AD17002為免疫調節蛋白藥，藉由鼻噴投藥治療新冠肺炎輕至中度患者，去年第4季在台灣完成一項隨機、雙盲、安慰劑對照的二a期臨床試驗，收治30位病患，結果顯示對於患者有良好的安全性，並在給藥後快速清除病毒達統計顯著意義，試驗更觀察到可改善症狀及縮短病程。

昱厚生技指出，AD17002來自於核心LTh(αK)技術平台，此核心技術平台可同時開發鼻噴呼吸道病毒疫苗及呼吸道免疫治療藥物，是目前全球罕見的「鼻噴劑型蛋白質藥物」創新藥物。其中，治療新冠肺炎的作用機制是在上呼吸道黏膜誘導先天免疫及干擾素，此防禦機制屬於廣效性質，不易受病毒種類和突變影響，尤其近年包含流感、新冠、呼吸道融合病毒、禽流感等季節性或非季節性病毒混合傳播，對人類健康帶來嚴重威脅，而在全球黏膜免疫藥物的發展領域，昱厚保持技術領先優勢，使得AD17002從臨床觀點來看更切合當前需要。

因此，本次臨床結果發表在生物技術及應用微生物學領域的知名學術期刊，提升AD17002與昱厚在國際疫苗及黏膜免疫療法領域的能見度與知名度，為未來可能的X病毒流行做準備。

昱厚生技進一步表示，自主開發的黏膜免疫治療技術及產品已獲得美國政府機構的認同，繼先前與美國國防部聯合企業創新技術平台（JETT）完成專家會議後，今年10月再獲美國國防部邀請，直接向美國政府代表進行口頭報告，針對全球下一波可能的大流行提早進行醫藥的開發與準備。整個報告過程相當順利，昱厚將持續與美方互動，爭取未來合作開發的機會。

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