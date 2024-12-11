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華航勇奪五項永續大獎 連三年獲頒永續報告書最高殊榮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航連續11年屢獲殊榮，一舉奪得五項大獎，由環境部部長彭啓明 (左) 親自頒獎予華航永續長鍾人傑 (右)。圖／中華航空提供
華航連續11年屢獲殊榮，一舉奪得五項大獎，由環境部部長彭啓明 (左) 親自頒獎予華航永續長鍾人傑 (右)。圖／中華航空提供

華航空屢傳佳績，以卓越的永續發展成績於2024年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」一舉奪得五項大獎，連續 11 年屢獲殊榮。其中，永續報告類更連三載獲得最高榮譽「服務業-年度最佳報告」，展現華航在永續發展領域的堅定承諾與積極作為。

「2024第十七屆台灣企業永續獎」頒獎典禮今天由環境部部長彭啓明親自頒獎予華航永續長鍾人傑，華航囊括五項大獎包含永續報告類連三年蟬聯「服務業年度最佳報告書」、「台灣百大永續典範企業獎」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」。

華航表示，身為全球航空業的永續先驅者，積極推動台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，邁向 2050 年淨零碳排永續目標，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告書，連續三年響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），並首創添加永續航空燃油（SAF ）載客飛行，結合環保旅程（ECO Travel )為全航機客貨運進行淨零碳飛行作業；今年更啟動永續燃油企業客戶合作計畫，推動台灣航空業首架全貨機添加永續航空燃油，也完成台灣航空業首班客運航班單次性價值鏈合作。

華航秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，持續推動多元公益計畫，從淨灘、植樹、公益棒球及籃球營到志工教學，涵蓋環境保護與弱勢關懷。今年，華航更與台北市立動物園合作，首度認養保育類動物穿山甲，邀請桃園百吉國小師生免費參觀動物園，透過專業導覽，了解相關保育知識，積極實現企業社會責任。

華航永續實績持續獲得國際高度肯定，連續八年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，今年為台灣首家通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）審查的運輸服務業者，九度入選富時永續指數系列成分股（FTSE4Good Index Series）；國際永續評比機構 S&P Global 最新 2024 年永續年鑑評鑑結果，獲評全球航空產業前 5% 殊榮，亦是台灣唯一七度入榜的運輸業者。華航將持續為全球旅客打造永續、環保飛行體驗，穩健提升運輸服務ESG 永續價值。

中華航空屢傳佳績，以卓越的永續發展成績於2024年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」一舉奪得五項大獎，連續 11 年屢獲殊榮。其中，永續報告類更連三載獲得最高榮譽「服務業-年度最佳報告」，展現華航在永續發展領域的堅定承諾與積極作為。

「2024第十七屆台灣企業永續獎」頒獎典禮今天由環境部部長彭啓明親自頒獎予華航永續長鍾人傑，華航囊括五項大獎包含永續報告類連三年蟬聯「服務業年度最佳報告書」、「台灣百大永續典範企業獎」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」。

華航表示，身為全球航空業的永續先驅者，積極推動台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，邁向 2050 年淨零碳排永續目標，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告書，連續三年響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），並首創添加永續航空燃油（SAF ）載客飛行，結合環保旅程（ECO Travel )為全航機客貨運進行淨零碳飛行作業；今年更啟動永續燃油企業客戶合作計畫，推動台灣航空業首架全貨機添加永續航空燃油，也完成台灣航空業首班客運航班單次性價值鏈合作。

華航秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，持續推動多元公益計畫，從淨灘、植樹、公益棒球及籃球營到志工教學，涵蓋環境保護與弱勢關懷。今年，華航更與台北市立動物園合作，首度認養保育類動物穿山甲，邀請桃園百吉國小師生免費參觀動物園，透過專業導覽，了解相關保育知識，積極實現企業社會責任。

華航永續實績持續獲得國際高度肯定，連續八年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，今年為台灣首家通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）審查的運輸服務業者，九度入選富時永續指數系列成分股（FTSE4Good Index Series）；國際永續評比機構 S&P Global 最新 2024 年永續年鑑評鑑結果，獲評全球航空產業前 5% 殊榮，亦是台灣唯一七度入榜的運輸業者。華航將持續為全球旅客打造永續、環保飛行體驗，穩健提升運輸服務ESG 永續價值。

華航榮獲「服務業年度最佳報告書」(右)、「台灣百大永續典範企業獎」(中)、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」(左)。圖／中華航空提供
華航榮獲「服務業年度最佳報告書」(右)、「台灣百大永續典範企業獎」(中)、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」(左)。圖／中華航空提供
華航今年連三載獲得最高榮譽「服務業-年度最佳報告」，由華航永續長鍾人傑代表出席頒獎典禮。圖／中華航空提供
華航今年連三載獲得最高榮譽「服務業-年度最佳報告」，由華航永續長鍾人傑代表出席頒獎典禮。圖／中華航空提供

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