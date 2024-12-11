中鋼獲2024年「台灣十大永續典範企業獎」

中鋼（2002）獲2024年「台灣十大永續典範企業獎」。

中鋼面對產業環境變化及永續發展挑戰，提出以「智慧創新、綠能減碳、價值共創」為三大核心的企業願景，呼應聯合國及台灣永續發展目標，制定短、中、長期的減碳方案及2050年碳中和路徑規劃，並持續實踐「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大經營主軸，展現出優異的永續綜合績效，第八度榮獲台灣企業永續獎最高榮譽之「台灣十大永續典範企業獎」，並獲頒永續報告傳統製造業白金級，由中鋼總經理陳守道接受經濟部長郭智輝頒獎。

中鋼自建廠以來即致力推動節能減碳，12年前全球ESG浪潮方興未艾時，也規劃包括「開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴、開拓綠色事業和倡導綠色生活」5G策略，以系統性及組織性的方式落實減碳工作。

中鋼在2021年至2023年期間總計完成682項減碳方案，包括增加製程廢熱回收機制、提昇廢熱回收效率及能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術減少能耗等，年減碳量約127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為過去2011年至2020年平均值的2.9倍。

另外，中鋼已完成11MW儲能系統建置，除了參與台電電網動態調頻，抵減用電大戶綠電義務量外，也依照台電時間電價降減電費操作，並強化廠內電網韌性，朝「節能、創能、儲能」的智慧精緻鋼廠邁進。