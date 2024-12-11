快訊

新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

斷頭潮來了？華固建設總座洪嘉昇：槓桿開太大自己要檢討

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
華固建設所打造的台中客戶服務中心11日正式啟用宣示華固建設在地經營的決心。陳美玲／攝影
華固建設所打造的台中客戶服務中心11日正式啟用宣示華固建設在地經營的決心。陳美玲／攝影

華固建設（2548）董事長鍾榮昌11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中指出，今年是華固創立35年，11日更是台中客戶服務中心正式啟用之日。

鍾榮昌表示，不少人問華固為什麼選擇前進台中市推案，第一台中市地理位置優越，從高鐵到台北只要一小時，第二氣候優良、冬暖夏涼，第三台中有許多擁有國際競爭力的企業在此，第四台中方正土地取得容易，第五台中客戶對品牌認同度高且消費力強，因此華固建設選擇在台中扎根經營，並打造客戶服務中心宣示在地經營的決心。

鍾榮昌指出，華固建設的競爭優勢中，包括擁專業不動產團隊，且團隊執行力強，建案以精品打造、精準規劃、精工製造、擁有良好的售後服務，這些都是華固建設35年來所累積出的實力、能量，才能在競爭激烈的台中房地產市場占有一席之地。

對於近期房市出現的斷頭情形，品牌績優建商華固建設總經理洪嘉昇11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中表示，做任何事情，財務槓桿就是要合理，尤其只要房地產市場一有風吹草動時，不時會聽聞「有買方不得已、斷頭狀況，這種情況就是自己要檢討，自身財務槓桿已完全不合理，才會造成這樣的狀況。

洪嘉昇強調，買房子七成貸款本來就很合理，怎麼會奢望房子有九成貸款呢，那是「自身思維錯誤」。

洪嘉昇表示，一般來說，買方就是三成自備款、七成貸款，這才是合乎常理、天公地道的事情，部分買方出現5%、10%就能買房，最後造成資金周轉不靈，這是自己造成的錯誤，不是政府、建商的錯。

洪嘉昇指出，他自身是老房地產人，華固建設更是重視品牌、信譽的資深品牌建商，一個重視自身品牌、信譽，以及客戶口碑的建商會把每筆做最好的規劃，讓客戶住起來感到舒適，而不是吸引大開財務槓桿的客戶來買房。

品牌績優建商華固建設總經理洪嘉昇（右二）11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中表示，做任何事情，財務槓桿就是要合理，尤其只要房地產市場一有風吹草動時，不時會聽聞「有買方不得已、斷頭狀況，這種情況就是自己要檢討，自身財務槓桿已完全不合理，才會造成這樣的狀況。左三為華固建設董事長鍾榮昌、左二為新聯陽代銷董事長王志祥、左一為華固建設財務長劉若梅。陳美玲／攝影
品牌績優建商華固建設總經理洪嘉昇（右二）11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中表示，做任何事情，財務槓桿就是要合理，尤其只要房地產市場一有風吹草動時，不時會聽聞「有買方不得已、斷頭狀況，這種情況就是自己要檢討，自身財務槓桿已完全不合理，才會造成這樣的狀況。左三為華固建設董事長鍾榮昌、左二為新聯陽代銷董事長王志祥、左一為華固建設財務長劉若梅。陳美玲／攝影

建商 房地產 華固

延伸閱讀

科技業狂擴廠！商用不動產交易創近10年第2高 第2大買方為建商

央行打炒房沉重賣壓要來？華固董座鍾榮昌「1理由」喊免驚

京華城翻版？新竹巨城旁公有地將給建商蓋24層大樓 市府解釋

大型山坡地社區「老丙建」糾紛多 結構技師：易有安全問題

相關新聞

傳LAWSON來台將併購？四大超商不回應 OKmart稱無此計畫

民進黨前桃園市議員王浩宇貼出照片，爆料「LAWSON日前在台灣申請註冊商標」，引發網路軒然大波，由於台灣超商市場長期由四...

科技業狂擴廠！商用不動產交易創近10年第2高 第2大買方為建商

AI應用推動科技產品需求成長，帶動商用不動產市場買氣，根據第一太平戴維斯統計，2024年大型商用不動產交易金額達1,53...

央行打炒房沉重賣壓要來？華固董座鍾榮昌「1理由」喊免驚

央行打炒房，房市買氣不佳，加上近年建照核發爆天量，不少人認為房市將出現嚴重供過於求，未來恐面臨沉重賣壓，陷入長期衰退。華...

ESG成效卓越 雲豹能源獲永續報告金獎

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）繼今年8月以「綠能共榮，漁電創多贏」榮獲台灣永續行動獎、11月以「漁電共...

中鋼獲高雄市環保局優良營建工地獎項 積極投入環保工程、降低空污

中鋼（2002）「動力工場汽電共生發電設備汰換工程」，獲高雄市環保局優良營建工地獎項。

長榮航空推動企業ESG 榮獲台灣十大永續典範企業獎

長榮航空今天（11日）於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2024第十七屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮上，首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。