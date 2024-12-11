斷頭潮來了？華固建設總座洪嘉昇：槓桿開太大自己要檢討

華固建設（2548）董事長鍾榮昌11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中指出，今年是華固創立35年，11日更是台中客戶服務中心正式啟用之日。

鍾榮昌表示，不少人問華固為什麼選擇前進台中市推案，第一台中市地理位置優越，從高鐵到台北只要一小時，第二氣候優良、冬暖夏涼，第三台中有許多擁有國際競爭力的企業在此，第四台中方正土地取得容易，第五台中客戶對品牌認同度高且消費力強，因此華固建設選擇在台中扎根經營，並打造客戶服務中心宣示在地經營的決心。

鍾榮昌指出，華固建設的競爭優勢中，包括擁專業不動產團隊，且團隊執行力強，建案以精品打造、精準規劃、精工製造、擁有良好的售後服務，這些都是華固建設35年來所累積出的實力、能量，才能在競爭激烈的台中房地產市場占有一席之地。

對於近期房市出現的斷頭情形，品牌績優建商華固建設總經理洪嘉昇11日在「華固建設35周年 全新里程台中客戶服務中心正式啟用記者會」中表示，做任何事情，財務槓桿就是要合理，尤其只要房地產市場一有風吹草動時，不時會聽聞「有買方不得已、斷頭狀況，這種情況就是自己要檢討，自身財務槓桿已完全不合理，才會造成這樣的狀況。

洪嘉昇強調，買房子七成貸款本來就很合理，怎麼會奢望房子有九成貸款呢，那是「自身思維錯誤」。

洪嘉昇表示，一般來說，買方就是三成自備款、七成貸款，這才是合乎常理、天公地道的事情，部分買方出現5%、10%就能買房，最後造成資金周轉不靈，這是自己造成的錯誤，不是政府、建商的錯。

洪嘉昇指出，他自身是老房地產人，華固建設更是重視品牌、信譽的資深品牌建商，一個重視自身品牌、信譽，以及客戶口碑的建商會把每筆做最好的規劃，讓客戶住起來感到舒適，而不是吸引大開財務槓桿的客戶來買房。