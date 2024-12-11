陽明海運獲TCSA「綜合績效-台灣100大典範企業獎」

陽明海運（2609）連續四年參與由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，今年參與「綜合績效類」及「永續報告類」獎項評比，第三度獲「台灣100大永續典範企業獎」及第二度獲頒「運輸業-第1類白金級」，並於11日由陽明海運總經理白崑榮代表受獎。

陽明海運從國際海運運輸本業出發因應全球氣候變遷、數位化時代、人權保護與人才培育之挑戰；藉由落實環境友善策略，包括新型替代能源船舶布建、現有船舶汰舊換新、智能優化管理及船舶使用生質燃油與岸電等，在2023年陽明海運營運船隊全年碳強度已較基準年2008年減少61.86%，超越國際海事組織IMO要求；同時更積極推動自有辦公場域使用綠電，並進一步落實生物保育，在船舶航行生物敏感區域減速，以降低船舶撞擊瀕危鯨魚的風險，並投入珊瑚復育計畫，作為維護生物多樣性的基礎；內部亦啟動ESG護照計畫，舉辦環境教育與志工活動，提升全員永續意識並將環保理念融入企業文化；另也持續推動供應鏈ESG管理，期許於未來攜手上下游供應商推動淨零轉型，以持續拓展綠色服務範疇，滿足客戶期待。陽明海運亦積極強化公司治理與誠信經營，導入人權盡職調查，制定政策以確保勞工權益，提供自由多元共融的工作環境，落實聯合國商業與人權指導原則(UNGPs)。此外更進行海洋人才培育，透過產學合作扎根海事人才養成，亦藉由陽明海運所屬文化基金會持續投注在地文化發展及海洋教育推廣。

陽明海運期能透過永續報告書充分與利害關係人溝通重大議題與因應措施，維持永續報告書內容之完整性、可信度與溝通性。再次獲得台灣企業永續獎，是對陽明海運永續作為之肯定，面對未來營運環境日益嚴峻的挑戰，陽明海運將持續發展綠色運輸網絡、善用AI與數位工具、以環境保育及人才養成為本，強化營運韌性，達成逐步減排、維護生物多樣性與推動多元共融之職場等多項目標，更期待能結合本業營運策略，提供客戶便捷、低碳、安全之運輸服務。