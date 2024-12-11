傳LAWSON來台將併購？四大超商不回應 OKmart稱無此計畫

民進黨前桃園市議員王浩宇貼出照片，爆料「LAWSON日前在台灣申請註冊商標」，引發網路軒然大波，由於台灣超商市場長期由四大超商占據，且單單7-ELEVEN和全家合計家數就已突破1.1萬家，四大超商合計超過1.4萬家，已十分飽和，因此不少網友臆測LAWSON若真要來台，以併購可能性高。不過，對此，國內四大超商都說不予回應，OKmart針對併購傳聞，更直言：無此計畫。

近期在智慧財產局商標檢索系統中，日商羅森公司被發現已經於今年8月30日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標，商品類別也囊括LAWSON的主要販售品項，引發其將來台發展的傳聞。

不過，也有市場人士指，LAWSON早在10年前就已完成相關商標註冊，此次僅是展延或防止商標遭冒用的常規動作，並不意味著實質的市場進入策略。此外，LAWSON在韓國也進行過類似的商標保護措施，這種行為屬於跨國企業的常見操作。

市場也對LAWSON是否挑戰台灣便利商店市場存在疑慮。部分觀點指出，台灣便利商店密度居全球前列，市場競爭極為激烈，目前由7-ELEVEN與全家（5903）穩居雙霸主地位，其他品牌僅能爭奪第三或第四的位置。業界普遍認為，如果羅森希望突破台灣市場，必須推出具有差異化且台灣市場尚未提供的特色商品，才有可能吸引消費者目光。

從規模來看，國內超商霸主7-ELEVEN目前家數已達7,100家，耕耘台灣超過40年的時間，且近年持續以每年增加200店左右的速度持續展店，統一超（2912）也在7-ELEVEN持續擴張下，年營業額超過3,000億元。

全家是國內超商二哥，截至上月底家數全家便利商店總店舖數達4,297家。日本全家是在1988年與台灣在地企業合資，開始經營在日本之外的第一個據點，目前在台耕耘也已超過30年，今年營業額將超過1000億元。

萊爾富去年經營權變天，由聯邦集團買下汪家所有股權，為國內唯一本土全資的便利商店。萊爾富截至11月店數1,659家，目前共引進數十種以上的異業合作型態經營複合新店型與服務，包括電動車充電樁、自助租車、自助換油機、電動機車充換電站等。

OKmart則是超商老四，品牌對外服務店點目前為1634家。包括OKmart實體店803加上寄取件店型OKexpress共1278店，另有356處OKmini於商圈、校園。是積極提升台灣「超取服務」範圍的便利商店，與各同業間有明確差異化策略。