科技業狂擴廠！商用不動產交易創近10年第2高 第2大買方為建商

AI應用推動科技產品需求成長，帶動商用不動產市場買氣，根據第一太平戴維斯統計，2024年大型商用不動產交易金額達1,539億元，比去年同期增加8%，寫下近十年來第二高紀錄。

科技業連續2年成為商用不動產的最大買方，全年投入金額達700億元，其中6成5集中在廠房，3成配置在廠辦，由於買方著重產能擴充的即時性以及營造成本居高不下，購置工業土地自行興建廠房的比例降低。

區域方面，園區的群聚性以及完整配套設施成為科技業評估重點，廠房交易主要集中在台南與新竹，廠辦則集中在新北市與台北市。

第二大買方為建商，全年投入金額達303億元，投資標的聚焦老舊辦公大樓、餐廳、老舊廠房與校區，近期不少指標大型由多家建商共同參與投資開發，以分散風險，隨著土建融放款並未放寬，以及銀行放款水位持續吃緊的情況看來，具有融資優勢的市區舊建物仍成為大型建商的關注重點。

另以產品來看，今年商用不動產以廠房需求最旺，全年度成交金額達709億元，占整體交易比重達46%，交易規模遠超越前一波中美貿易時期台廠大舉回來的購廠金額。

半導體產業成為廠房最大宗買方，購廠總金額將近395億元，產業龍頭的台積電（2330）、台灣美光分別斥資178億元與81億元購置新竹、台南與台中廠房。

第二大類為廠辦交易，全年交易金額為369億元，占比約24%，總成交金額與去年相當，主要源自科技業自用辦公空間需求，包括台達電（2308）購置南山人壽瑞湖大樓與一銓購置新潤新北知識產業園區預售廠辦等重要交易。

另外，穩定的租金收益以及產業發展紅利，吸引多家專業投資機構積極投資廠辦，富邦1號Reits出手購買昌益科技產業園區廠辦，總金額17.4億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，近幾年商用不動產以科技業自用需求為主，市場買氣與出口表現連動性高，隨著全球地緣政治升溫、關稅壁壘以及川普政府新上任等因素，都為明年的台灣經濟表現與出口增添不確定性。不過，AI供應鏈的增長有望穩定，主計處預估2025年台灣經濟成長率為3.29%，有助於企業持續投資擴產。

展望明年，科技業產能擴張需求將延續，符合使用規格的現有廠房將成為評估重點，隨著產線擴充逐步完成，下一步需求可望輪動到產業聚落周邊的廠辦與辦公。投資市場方面，貸款緊縮仍為主要關鍵，短期內投資型買方保守觀望，然市中心物件釋出有限，價格將持穩甚至緩漲，大型投資人則轉往租金投報率較高的物流倉儲或工業廠辦。