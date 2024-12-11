長榮航空獲《台灣十大永續典範企業獎》 總經理孫嘉明代表領獎

長榮航空（2618）11日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2024第十七屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮上，首次榮獲此次最大獎的《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》，同時連續七年獲得《永續報告類–運輸業白金獎》，並由總經理孫嘉明代表領獎。

長榮航空於上個月「2024第七屆全球企業永續獎（GCSA）」與「2024第十七屆台灣企業永續獎（TCSA）」聯合頒獎典禮中，亦榮獲GCSA《永續報告書獎–銅獎》及TCSA永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》，今年長榮航空共囊括七項大獎，充分展現公司在各項永續發展領域的表現。

孫嘉明表示：「長榮航空除了推動各項ESG行動專案，也十分重視永續人才培育。今年我們與台灣永續能源研究基金會合作，開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」，為國內首家開設此專班的航空公司，更邀請子公司長榮航太一同參與。所有同仁皆順利完成為期10週共80小時的企業永續管理師培訓課程，並成功通過證照考試，不僅大幅提升員工對永續議題的敏銳度，也為公司培養出更多的永續人才，未來將在各自的崗位上發揮所學，持續推動公司ESG永續發展的使命。」

長榮航空以永續經營為目標，推出「綠色供應鏈計劃」並與空中巴士成為攜手永續飛航的策略夥伴，強化與供應鏈夥伴的減碳合作。此外，導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）與自然相關財務揭露（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD）架構，鑑別氣候與自然相關風險與機會，擬定管控措施；今年7月更通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），未來將會持續追蹤減碳成果，確保達成目標。

長榮航空也透過兒童早期療育「讓我伴你飛」公益專案獲頒《社會共融領袖獎》，以及與中原大學共同舉辦的「長榮航空ESG永續創新設計競賽」，邀請全國大專院校師生利用航空退役之貨盤櫃和綁帶、盤網等消耗品，以循環再利用的精神，透過創意巧思設計多款創新作品，獲頒《創新成長領袖獎》。藉由推行具體行動計畫，公司對利害關係人的關注議題積極溝通與承諾，並在飛安、服務、經濟、環境和社會等多元永續議題中持續發揮影響力。