大同連四年獲台灣企業永續報告類金獎 改善循環手法提升能源績效

大同（2371）公司11日獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2024 TCSA台灣企業永續獎永續報告類-傳統製造業第一類金獎」，這是自2021年起大同連續第4年在該項目贏得金獎榮譽。

大同表示，透過ISO 50001能源管理系統的PDCA改善循環手法提升能源績效，大同總公司與工廠2023年平均節電率達4.96%，優於法規每年節電1%要求，合計減少229萬3,191度電，相當於減少1,130公噸的溫室氣體排放量。同時，全台134家大同3C門市皆已登錄為環境部綠色商店，推廣綠色消費。

今年度重電廠更進一步執行氣相乾燥爐、大氣乾燥爐及G7爐節能改善計畫，透過爐體保溫改善、改採用IE3等級以上風扇馬達及真空泵，以及改使用非晶質變壓器等手法，完成後預期每年可減少用電約250萬度，相當於減少1,230公噸的溫室氣體排放量。

在創能方面，截至2024年累計完成320MWp太陽能發電裝置容量併網發電，每年約可貢獻4億度綠電，減碳約197,600公噸，相當於512座大安森林公園的吸碳量。儲能案場已累計建置完成122MWh。