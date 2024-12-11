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遊艇公會全國聯合會成立 黃偉哲盼打造台南遊艇觀光產業

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會11日舉行授證儀式及成立大會。照片／台南市府提供
中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會11日舉行授證儀式及成立大會。照片／台南市府提供

為提升台灣遊艇服務業市場的發展，並加強業界間的合作與交流，中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會11日舉行授證儀式及成立大會，第一屆全國聯合會由亞果遊艇（7566）集團董事長侯佑霖出任理事長，台南市長黃偉哲受邀到場見證，他表示，此為遊艇服務業新里程碑，更代表著台灣遊艇服務業邁向蓬勃發展的重要一步。

黃偉哲表示，台灣四面環海，加上台南安平港風平浪靜，非常適合海上活動。過去侷限於法規限制，無法全力推廣，現在中央法規逐步鬆綁，地方政府也竭盡全力協助業者推廣各類海上活動，更要讓民眾親近海洋，同時也讓台南的觀光更為多元，吸引更多旅客賞遊台南。

台南市政府表示，為推廣台南遊艇觀光，市府去（112）年首度舉辦「國際遊艇生活節」，於安平遊艇碼頭盛大登場，引起熱烈迴響。今（113）年持續辦理，再次結合安平港周圍景點及觀光資源，推出遊艇搭乘體驗活動，遊客搭乘遊艇欣賞港灣風光及眺望臺南觀光景點，廣受歡迎，為台南開創有別於傳統的觀光旅遊模式。

全國聯合會說明，隨著遊艇休閒在全球範圍內的迅速發展，台灣作為海洋資源豐富的國家，擁有極大的潛力和優勢，成為國際遊艇業的重要市場之一。然而，遊艇服務業發展仰賴人才培養與產業鍊的建立，最重要的是主管機關對於遊艇產業的支持，以及開放的態度。因此，全國聯合會未來將會推動遊艇服務業之人才教育、促進遊艇同業互助合作與發展，並協助主管機關訂定推動有關遊艇服務業之法規與政策。

今日活動現場，包括海委會主秘劉國列、航港局長葉協隆，以及市議員李啟維、蔡筱薇、沈震東，與全國各地的遊艇同業代表等眾多佳賓也共襄盛舉。

觀光景點 遊艇 黃偉哲

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