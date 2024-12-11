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央行打炒房沉重賣壓要來？華固董座鍾榮昌「1理由」喊免驚

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
華固建設宣布進軍台中，客戶服務中心今天正式啟用。記者游智文／攝影
華固建設宣布進軍台中，客戶服務中心今天正式啟用。記者游智文／攝影

央行打炒房，房市買氣不佳，加上近年建照核發爆天量，不少人認為房市將出現嚴重供過於求，未來恐面臨沉重賣壓，陷入長期衰退。華固建設（2548）董事長鍾榮昌11日表示，現在建商都有調節市場供需的能力，房市沒有那麼悲觀。

華固建設今天宣布進軍台中，並在砸重金台中打造客戶服務中心，今天正式啟用。

鍾榮昌表示，華固成立35年來推出100多個案子，九成在台北市。現在會南下台中發展，一來台中不冷不熱適合居住，二來台中方正土地取得容易，第三，台中人消費力強，而且非常有品味，對品牌認同度極高。

他表示，華固一直以來致力形塑精品品牌，所推建案除了從一開始精選土地，進行精準規畫，精工打造，並會提供精品服務。這幾年華固產品相當具有競爭力，公司經營周轉率非常高，也培養出大批華固粉絲。

鍾榮昌表示，今年是房市最好的一年，但央行在9月19日祭出第七波信用管制，建案來人、成交、客戶貸款都明顯下降，影響非常大。

還好的是，現在開發商、建設公司實力都很好，都有調節市場供需的能力，意思就是市場不好時，大家都有能力減量經營，減量推案，因此雖然需求減少，預料明年供給一定會減少，房市沒有那麼悲觀。

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