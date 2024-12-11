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插旗美國 瓦城首店明年9月洛杉磯精華區開出

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
瓦城推出新品牌「小香SHANN SHANN」，主打新潮台灣菜。圖／瓦城提供
瓦城推出新品牌「小香SHANN SHANN」，主打新潮台灣菜。圖／瓦城提供

瓦城推出新品牌「小香SHANN SHANN」，主打新潮台灣菜，董事長徐承義表示，明年展店數量維持雙位數，且第二季會再推新品牌，而規劃已久的美國布局，首家門店選址洛杉磯精華地段比佛利山莊知名商場，預計於明年9月試營運，目標全年開設2間門店，第二店預計會在當地知名的日落大道上。

目前瓦城集團旗下共有9個品牌，徐承義表示，小香的品牌靈感源自旗下自2017年創立的品牌時時香，而時時香針對台灣人口味不斷改良優化，成功定義了「新台灣料理」，如今於全台已發展至近30間門市。

徐承義表示，而未來新品牌會持續展店，但會以「瓦城」與「時時香」為主要發展品牌，進一步擴大市場版圖，強化品牌的市場滲透力與影響力，而除了泰式料理外，目標把台灣料理帶到包括美國與全球的世界舞台，因此小香也可能成為未來拓展美國市場的利器。

此次進軍美國，展店都選在精華地段，並非像一般餐飲品牌率先進入華人聚集區，徐承義表示，展店策略主要是希望先讓美國人看到，提高品牌知名度，而美國展店成本雖然高，但是客單價相對也高，目前美國瓦城設定在50美元左右。

徐承義也說，不只有珍珠奶茶，美國人對於台灣料理興趣已經提高很多，且美國已經逐漸接受共食文化，因此並不會考慮以個人套餐形式呈現瓦城餐點，也要教育當地消費者。

徐承義也透露，已經畢業的大女兒，原本正在準備法學院考試的空窗期，因此加入美國新展店專案團隊，目前也已經決定專注在美國布局的專案上，他對女兒的表現也很滿意。

徐承義也說，目前供應商大都已經談定，接下來就是研發團隊進駐，也在評估中央工廠的地點位置，但前10店前都還不會設立。

布局 瓦城 美國

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