瓦城規劃明、後年美國開5家店 泰菜、台菜都將進軍國際

瓦城（2729）董事長徐承義11日表示，近年看準台菜成為全球美食版圖中的一大亮點，推動台灣經典料理的創意升級，於近日隆重推出全新品牌 「SHANN SHANN小香」。未來也計畫以台菜品牌進軍美國市場，預計明、後兩年美國將開出的五家店中，至少有一家會是台菜，包括時時香和 「SHANN SHANN小香」都可能接棒「瓦城」前進美國。

徐承義表示，美國首店預計明年9月開出，年底前會再開第二店，2026年則預計再開三家，待規模達10家店以上會投入中央工廠建置，目前地點已在評估中。台灣市場方面，明年預計開出10家以上新店，同時第2季會再開出一新品牌。

瓦城新品牌「SHANN SHANN小香」於5月試營運以來，客單價約600~800元，高於「時時香」，業績表現亮眼。徐承義表示，新品牌首店以現代時尚摩登風格進駐台北新光三越信義A9館，透過創意和烹調藝術賦予台菜新演繹，試營運至今不僅成為商務餐敘及好友歡聚首選，更引來眾多外國顧客體驗嘗鮮。

徐承義表示，台灣料理歷經400年的歷史，融合各方菜系精華，孕育出多元豐富的飲食文化。瓦城泰統集團自發明月亮蝦餅以來，不僅形塑台灣的泰國菜樣貌，瓦城泰統集團期望藉由「SHANN SHANN小香」的推出，讓更多人感受新潮台灣菜的魅力，不僅持續發展台灣市場，更以推動在地飲食文化走向國際為目標，致力將豐富多元的美味帶至全球舞台。

瓦城泰統集團多年來專注研究東方餐飲，如今再將台菜進化推出「SHANN SHANN小香」，嶄新演繹「新潮台灣菜」。徐承義表示，SHANN SHANN小香的品牌靈感源自旗下品牌時時香，自2017年創立以來持續進行調研、試菜，並配合內部大數據統計，針對台灣人口味不斷改良優化，成功定義了「新台灣料理」，如今於全台已發展至近30間門市。

SHANN SHANN小香則承襲此成功經驗，透過創意改良經典台菜，並結合紅白酒的餐酒搭配，以更時尚新潮的樣貌登場，期望帶來前所未有的新台菜風味體驗。