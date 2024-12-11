華固深耕台中、投資額達百億 董座鍾榮昌：目標要當建築業的LV

華固建設（2548）11日舉辦台中客戶服務中心啟用典禮，華固董事長鍾榮昌表示，華固一直都走精品策略路線，看好台中腹地大、低密度開發、大型公園等的規劃都符合公司產品定位，目前在台中已經買了五塊地，合計基地面積約1萬坪，投資額逾100億元，未來還會持續購地，目標要當建築業的LV。

鍾榮昌指出，目前公司手上的五塊土地，分布水湳經貿園區與14期重劃區等，每一塊都是精華地段、基地方正完整的土地，目前已經推出「華固頂滙」、「華固豐滙」兩案，預計明年也會推出兩個、總銷共達百億元的個案，未來目標每年在台中都能維持百億元的推案量，當然，只要去化一塊土地後，就會再購地，維持一定的量能。

鍾榮昌進一步指出，台中是最適合移居的城市之一，尤其是北屯區擁有中央公園，相當於2.58倍大安森林公園大，加上低密度開發，明後年又有總圖開幕，10年後水湳經貿園區的風貌會很不一樣，所以華固決定要永續發展、深耕台中，未來也會在台中設立分公司。

未來發展上，鍾榮昌指出，開發商本來就是去創造土地的價值，未來華固會持續提升產品力，讓CP值更高，精品策略是公司的核心價值，目前沒有打算進軍南部的考量，單價50萬以下的地區不會輕易進駐，未來4年的重心會在台北市，但台中的布局會慢慢增多。

華固指出，公司策略瞄準四大準則，第一、精選土地：華固建設九成五推案聚焦於都會精華地段，精選完整大面積基地進行開發，並優先考量面公園與鄰近學校的土地。

第二、精準定位：以人為本細觀城市紋理，保留大面積綠地(頂灣15%超低建蔽率)，以及精準定位的公共空間，營造社區獨有價值，為城市築構一座座誠摯淬煉的精品建築。

第三、精工鑄造：結合設計、施工、機械、管理及財務等多方面之人才，秉持熱忱、踏實、創新的精神，充份實踐職人精工之技術與能力。

第四、精品服務：獨立設置的0800客服專線及團隊，提供各式維修與售後服務。交屋後實施客戶意見調查，累積經驗精益求精。