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華固建設董座鍾榮昌：明年推案量一定縮 供給多的區域價格下修5-10％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影
華固建設董事長鍾榮昌。記者朱曼寧／攝影

今年上半年房市大熱，隨後遇到919央行打房後，買氣急凍，華固建設（2548）董事長鍾榮昌11日表示，明年是開發商減量經營的時代，推案量一定會減少，價格上，雙北價格穩定，但其餘雙北外、供給多的區域價格會下修5-10％。

華固建設今日舉辦台中客戶服務中心啟用典禮，被問到近期房市概況，鍾榮昌指出，其實今年房市是近年最好的一年，一直到919央行打房後，市場的成交數、來客量才開始下降，不過現在許多建商的體質都不錯，所以若市場不好開發商就會「減量經營、減量推案」，而華固也會隨時因應市場波動，「市場很好，我們可以推三個，市場很不好，推一個也可以。」

至於明年房市發展，鍾榮昌認為，現在市場動態很快，其實自己沒有很悲觀，主要是台灣經濟成長表現良好、資金充裕，市場也有一定的剛性需求，但華固也有因應策略，明年的推案量約400億元，其中有180億元為商辦類產品。

房價方面，鍾榮昌指出，還是兩個字「供需」，任何產業都是供需問題，道理都一樣，若以地區來看，雙北市因為有需求支撐，預期價格穩定，但其餘供給過多的地區，預期房價會修正5-10％左右。

鍾榮昌指出，建築業蓋太多賣不掉，就是對資源的浪費，所以華固向來不保留房子，個案周轉率高，過去在民國106年、107年時房市景氣很差時，華固的銷售率還是比市場高兩成，當年台北市跌幅15％，住宅還是完銷，這也是消費者對公司的肯定，當然，華固不會想一昧去挑戰高價，一直都會因應市場去做價格調整。

房市 華固

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