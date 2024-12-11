打造跨國經濟區 亞太數位身份聯盟（APDI）在日本成立

亞洲首個專注跨國數位身份議題的國際組織亞太數位身份聯盟（Asia Pacific Digital Identity Consortium, APDI）今於日本箱根舉辦正式成立大會，包括創始會員國日本DNP 、台灣 Turing Space，與核心會員國新加坡Accredify、韓國LORDSYSTEM以及緬甸ZADA Solutions商討亞太36個國家間數位身份驗證的應用測試場域，計劃2025年陸續登錄所有亞太國家的代表團隊與組織，推進安全且可信賴的數位環境，建立與歐盟European Digital Identity（EUDI） Regulation對等的對話關係，打造跨越國界的數位身份經濟區。

APDI致力於推廣安全且可信賴的數位身份和憑證資料交換體系，成立目的為建立亞太區兼容的標準和運營治理框架，幫助成員合作跨國境的實際案例，促進與數位身份組織的對話，邀請各國政府擔任組織顧問，強化國家間的法規與技術合作，並且透過商業合作案例加速數位身份世界的發展。在成立大會中各國成員凝聚共識，計劃於2025 年陸續登錄亞太地區36個國家的代表團隊與組織，跨國工作者（Migrant Worker）、旅行者（Traveler）、求學者 （Overseas Student）等三大族群將會是優先試行的應用場景試驗對象。

生成式AI的快速發展提升了數據偽造、洩漏和身份冒用等隱私風險，數位環境中的身份驗證與信任問題將成為各國政府須正視的國安議題。在數位身份的安全上，歐盟27個成員國早已草擬EUDI Regulation，共同建立標準的數位身份驗證框架。然而，同樣擁有文化及語言多樣性的亞太地區，各國數位身份系統仍採用分散且數位基礎設施發展不均，因此APDI成立的初衷即是推動亞太區域數位身份標準化，成為亞太與全球接軌的數位信任橋樑。

APDI 的成立標誌著亞太地區在數位身份領域邁出重要一步，預計將為區域內 36 個國家、全世界過半人口 ( 47.8億 ) 帶來深遠影響。未來 APDI 將專注核心價值，包括信任（Trust），提供安全可靠的數位身份解決方案，增強各領域的信心；橋樑（Bridge），連結多元部門與利益相關者，促進數位身份解決方案在產業與地區間的合作與整合；以及包容（Inclusion），確保數位身份對所有人皆可及，縮小弱勢社群的數位鴻溝。