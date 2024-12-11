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工程界第一 中鼎集團蟬聯「台灣最佳國際品牌」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團品牌管理部胡美貞經理（左）代表出席頒獎典禮，接受經濟部產發署副署長鄒宇新表揚。圖/中鼎提供
中鼎集團品牌管理部胡美貞經理（左）代表出席頒獎典禮，接受經濟部產發署副署長鄒宇新表揚。圖/中鼎提供

2024年台灣最佳國際品牌」榜單揭曉，中鼎集團以優異的國際品牌行銷績效，蟬聯獲選「台灣最佳國際品牌（Best Taiwan Global Brands）」，品牌價值大幅躍進，較2023年成長24%，達1.19億美元，為全台工程產業唯一入選企業。中鼎集團品牌管理部胡美貞經理代表出席頒獎典禮，接受經濟部產發署副署長鄒宇新表揚。

本獎項由經濟部產業發展署舉辦，委託國際權威品牌價值調查機構Interbrand，針對業務版圖跨足國際的台灣企業，依其2023至2024年的表現進行評選，透過經濟利潤、品牌角色指數、品牌強度等三大指標，遴選出表現最佳的25大企業。CTCI中鼎集團以多元化品牌行銷布局，持續強化品牌知名度及能見度，助力全球業務拓展，進而帶動集團業績成長。2023年集團營收1,035億、在建工程3,469億，雙雙創下歷史新高；簽約額1,118億，連續四年維持在千億高檔。以卓越綜合表現，名列「台灣最佳國際品牌」。

CTCI中鼎集團的優異績效，屢獲各界評比肯定，包含：蟬聯《天下雜誌》2000大企業工程承攬類第一名；名列國際知名工程雜誌《ENR》全球百大國際工程統包商；連續9年（2024尚未公布）入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，為全球營建工程業第一，並獲S&P Global標普全球永續年鑑Top 1%最高榮譽；連續8年獲TCSA台灣十大永續典範，今（2024）年榮登服務業榜首。

中鼎承諾，未來將持續以「Most Reliable最值得信賴的」品牌精神，實踐「最值得信賴的全球工程服務團隊」願景，領航國內工程業界踏上國際舞台，讓世界看見台灣的工程實力！

中鼎 經濟部

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