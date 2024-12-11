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氫豐綠能助力半導體大廠 氫能發電潔淨能源

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今年運動會除了台積電主管一同騎發電車，象徵為永續環境努力，整個運動會也採用綠氫發電。記者葉信菉／攝影
台積電今年運動會除了台積電主管一同騎發電車，象徵為永續環境努力，整個運動會也採用綠氫發電。記者葉信菉／攝影

氫豐綠能響應綠⾊永續理念，支援國內半導體大廠今年度萬人運動會盛事，⾸度使⽤綠氫發電打造節能減碳無汙染的潔淨環境，以氫豐綠能的氫燃料電池發電系統供應會場所需電⼒，為所有同仁及眷屬帶來潔淨清新的活動環境。

氫豐綠能表示，透過此次應⽤展⽰，不僅彰顯出氫能發電的節能減碳優勢，更致⼒於推動⼤眾對環保能源的認識，讓⼤眾對於氫為什麼是零排放、無汙染的綠⾊能源有進⼀步的認識。氫豐綠能董事⻑李鈞函表⽰，氫能具有⾼能量密度且不受地理環境限制，能夠在各類場合提供穩定、清潔的電⼒。

本次於運動會現場運⽤氫燃料電池技術，透過將氫與空氣中的氧氣結合產⽣電⼒，僅排放乾淨零汙染的純⽔，完全無碳排放，相較於傳統柴油發電機，氫發電不僅節能減碳且不會產⽣致癌廢氣，對於地球環境友善，可謂實質助益。

李鈞函強調，氫豐綠能始終秉持推動淨零排放的使命，積極發展適合家庭、學校、交通、⼯業等多場景應⽤的氫能發電技術，讓清潔能源深入⽇常⽣活。未來氫豐綠能將繼續透過各類活動，為台灣社會提供更多節能減碳、無汙染的環保⽅案，推動整體環境永續發展。

減碳 環保 綠能

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