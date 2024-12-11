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中國大陸《反洗錢法》明年元旦上路 台商家族傳承新挑戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中國大陸新《反洗錢法》除將行政監管措施法律化之外，也制定相關配套辦法。示意圖。法新社
中國大陸新《反洗錢法》除將行政監管措施法律化之外，也制定相關配套辦法。示意圖。法新社

中國大陸將於2025年元旦實施新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》，是18年來的首次重大修訂，成反洗錢監管一大變革。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷指出，新法將對台商在中國大陸的股權與房地產管理帶來重大挑戰，特別是家族傳承中常見的借名代持與資金流動問題。

新法對金融機構及特定非金融機構（如房地產仲介、會計師事務所、律師事務所等）提出更高要求，並新增反洗錢義務，包括配合調查、執行客戶盡職調查及舉報義務。徐曉婷表示，實務上多數非金融機構尚未建立相關管理，新法將迫使這些機構補強制度，增加管理成本，也使洗錢活動面臨更多困難與嚴厲罰則。

新法第28條將「客戶身份識別制度」升級為「客戶盡職調查制度」，要求識別並核實客戶及受益所有人身份，了解資金來源與用途，對高風險交易需加強審查。同時，《受益所有人信息管理辦法》和《受益所有人信息備案指南》自2024年陸續生效，建立法人與非法人組織的受益所有人資訊管理制度，進一步配套落實新法。

徐曉婷解釋，這些規定不僅要求金融機構履行義務，法人與非法人組織也需如實提交與更新受益所有人資訊。此舉將提高境外股東、實質股東的透明度，讓假外資、股權代持及未申報關聯交易的風險增加。雖然未依法備案的罰款金額僅為五萬元人民幣，但若涉及逃稅或洗錢行為，可能面臨更嚴重處罰。

由於新《反洗錢法》的深遠影響，徐曉婷建議，台商應提早處理在中國大陸的公司股權與房地產事宜。家族企業在進行任何資產規劃前，應諮詢當地稅務、法律及金融專業團隊，以降低潛在風險，確保資產安全落袋，實現家族財富的永續傳承。

反洗錢法 台商 房地產

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