崇越攜手弘塑、千附等六家台美廠 參加日本半導體展秀供應鏈實力

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭─崇越科技（5434），與旗下子公司峻川商事，攜手六家台、美半導體供應商，首度參加「2024 日本國際半導體展」，12月11日至13日於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）展示半導體國際供應鏈平台的整合實力。

崇越表示，這次結合材料、設備、零組件等整合性方案，和電子與半導體封裝的材料製造商美商銦泰科技、廠務工程及精密零組件整合製造商─千附實業、封裝設備商─廣化科技、半導體濕製程設備供應商─弘塑、化學濾網製造商─鈺祥、半導體零組件供應商─敏盛科技等企業，組供應鏈平台，進軍日本市場。

崇越強調，集結六家台、美廠供應鏈，從設備、材料、零組件與相關製程廠商等面向，於日本半導體展提供最完整的供應鏈陣容，展示內容涵蓋美商銦泰科技在功率元件構裝的導熱材、助焊劑和金屬焊片等封裝材料；千附實業的製程排氣風管及洗滌設備之系統解決方案；弘塑的批次式晶圓濕製程設備與單晶圓濕製程設備；AMC控制解決方案的專業廠商─鈺祥，推出應用於設備製程的化學濾網；以及廣化的甲酸真空回焊設備，採用接觸式真空加熱系統，配合精準的溫度梯度控制，可實現更均勻的焊接效果，並具備即時監測功能以掌握製程參數，為高功率元件製造提供最優化的製程解決方案。

另外，崇越旗下敏盛科技與客戶合作開發半導體高階製程使用的設備部品，應用於半導體蝕刻、化學氣相沉積、爐管等需耐高溫、耐腐蝕密封應用，將於日本半導體展中展示蝕刻製程應用的石英環、矽電極，薄膜製程應用的陶瓷基板等。

崇越科技首席執行長陳德懿表示，台灣近二、三十年間半導體產業快速發展，尤其在先進製程的推進更是獨步全球，造就台系優秀且完整的半導體供應鏈生態圈。透過崇越科技、峻川商事扮演供應鏈平台角色，協助台、美系廠打進日本半導體供應鏈。此外，崇越也期待與日本在地廠商合作，日本九州有許多在成熟製程發展穩健的隱形冠軍企業，提供二手設備清洗、翻新服務等，也是崇越下一步期待合作的對象。