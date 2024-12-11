采威11月營收年增51.9％

采威國際今日公告2024年11月合併營收為新台幣0.67億元，較上月營收0.56億元增加20％、較去年同期營收0.44億元增加51.9％，連續14個月單月營收年增率正成長；累計2024年1至11月合併營收達5.95億元，較去年同期4.21億元增加41.41％，且已達去年全年營收4.95億元的120％。

采威國際11月營收成長，主要受惠於雲端服務平台IScloud360會員數的快速成長，奠定公司整體營運規模逐步穩健放大。近來采威國際除了定期開設工作坊，深化向中小型企業推廣導入平台之外，也積極透過數位投放方式擴增潛在客戶，效果顯著可見，目前IScloud360平台總累計有超越1,900家企業會員，且截至目前白金會員數已達128家，較今年年初59家明顯成長117％，成果斐然。

與此同時，在另兩大服務項目「系統整合」和「智慧方案」的穩定接單堆疊下，11月累計營收也達去年全年度的120％。

采威國際表示，今年度采威IScloud360平台發展樹立諸多重要里程碑，除了在企業需求度居高不下的資安服務市場持續深耕，且結合超過75家ISV、SaaS業者，建立完善雲端服務，也在海外持續拓展，建立日本、馬來西亞等重要亞洲策略夥伴。

近期采威國際海外市場版圖持續再擴張，目前與新加坡資訊服務商密切接洽中，預計明年第一季可將服務拓展到新加坡、韓國及菲律賓，提供資訊化安全（Security）相關SaaS服務，攜手搶攻東北亞、東南亞地區，助力公司2025年整體營運更上一層樓。