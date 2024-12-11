聚界潔能受邀至日本 Alpha-E盼呼應日本核融合國家戰略

國內唯一核融合技術發展公司聚界潔能 11日表示，該公司今年11月27日受邀參加Macnica MET 2024國際展，除了展現全球唯一開發的核融合教育系統之外，也期盼與日本合作，打造核融合生態圈。

這次MET展覽自11月27日起至12月13日舉行，廣泛吸引了業界的注意。展會吸引了超過330名國際正魯與企業參觀，線上參與人數更超過2,600人，顯示出業界對這個一年一度盛事的期待與重視。Macnica此次展覽旨在推廣前沿技術的應用，協助企業進行數位轉型，解決當前社會面臨的各種問題。

聚界潔能表示，該公司的Alpha-E產品在此次展覽中發揮了重要角色，展位設於「Seed of Seed」區域，象徵著聚界在培育未來技術中的關鍵作用。展會重點除了推動學術合作和企業夥伴關係之外，還希望激發投資者的興趣，並讓業界對未來的合作充滿期待。尤其聚界潔能核融合技術與日本政府的新能源政策高度契合，這項技術在核融合市場中展現出顯著的創新優勢，能夠有效解決核廢料的相關問題。

聚界潔能副總經理鍾宇軒表示，日本已從國家層面推動核融合發展，也是全世界唯十具有國家級核融合實驗場所國家之一。儘管如此，名間對核融合的認知普遍不足，教育便是補強此落差的重要關鍵。而Macnica全球創新採購副總裁笹尾壮一也指出，Alpha-E教育系統完全呼應了日本的核融合能源國家戰略中所強調的人才重要性。

參觀聚界展位的專業人士來自日立、TDK、索尼、島津、OMRON和IHI等知名企業，他們對聚界的核融合技術表示濃厚的興趣。來自橫濱市及嬉野市的政府官員也親臨現場，突顯了政府對於新能源技術的重視態度。日立公司的技術專家對聚界展示的桌上型核融合設備感相當驚艷，針對這項技術未來的應用展開了熱烈的討論，而島津公司的醫療設備專家則認為，除了教育之外，Alpha-E衍生出來的商業應用在癌症治療上的潛在作用，例如如何解決中子治療設備過大以及小型中子產生器的工作原理等問題，顯示出聚界潔能橫橫跨能源，在醫療領域也擁有廣泛潛力。

儘管日本曾經歷核災，政府對於能源議題的理智應對，以及在2030年前實現核融合能量生產的國家級戰略，無疑讓業界人士對聚界的技術未來充滿期待。雖然核融合技術仍在萌芽階段，尚未能普遍應用於電力生產，但桌上型氫硼核融合反應器因為不具有輻射安全問題，得以通過提供熱能和蒸汽提前邁向商業化。接下來，聚界將持續與Macnica緊密合作，探索能源、生技等領域的合作機會，並期待為業界帶來更多創新與突破。