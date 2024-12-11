台泥杭州公亮大樓竣工 低碳專利工法建光充儲智慧建築

台泥（1101）11日於大陸杭州舉行大陸營運總部-公亮大樓竣工典禮，台泥跨事業體來自台灣、土耳其、葡萄牙、義大利等地區，包括OYAK水泥、Cimpor水泥、NHOA Energy、Atlante等公司之CEO也齊聚一堂。這棟大樓設計充分實踐了台泥近年積極佈局全球五大洲的三大發展主軸：低碳建材、資源循環與綠色能源。

台泥表示，這棟大樓採用台泥江蘇句容廠以水洗飛灰作為替代原料生產的低碳水泥，並於大樓最特別的水袖造型，裝設BIP太陽能玻璃，年發電量為172.6MWh，預估可節省總能耗2.47%，年減535噸CO₂排放。公亮大樓也運用台泥獨家研發的防火滅火水泥儲能櫃EnergyArk 6.18MWh，搭配824KWh儲能的光充儲系統，設置低碳快充設施共54槍。第一階段儲能將優先供應充電樁系統使用，帶來峰谷電價差收益；第二階段則將透過儲能協助大樓調節用電。

台泥公亮大樓命名是為紀念台泥前董事長辜振甫先生。辜振甫字公亮，「謙沖致和，開誠立信」，為其座右銘。他生前崇尚諸葛亮大智慧，甚至曾親自登臺演繹京劇。此次竣工典禮上運用AI技術讓辜老影像重現舞臺，並由臺北新劇團團長、京劇名家李寶春演出「諸葛撫琴」。

台泥董事長張安平表示，辜老曾提及「一個人轉身舞臺的背影很重要，代表著他對人生這齣戲的看法」。張安平指出：公亮大樓也象徵著台泥人對辜老精神的傳承，「有些先知先覺的人心懷天下，立下了應對氣候變化、拯救蒼生的宏大誓願」。

張安平也期許台泥公亮大樓，不僅是一座建築，更是文明進程的起點，「台泥選擇在杭州這座自古繁華的城市，位於錢塘江畔，山海交匯的地方，播下一顆文明的種子，承載著希望與夢想。就像馬可·波羅夢中所見，這顆種子將在這片豐饒的土地上茁壯成長，成為連接東西方的橋樑，成為一棵跨越世紀的樹。」

台泥杭州公亮大樓榮獲LEED/WELL白金級預認證，更受到全球工程建設業卓越BIM大賽等多項國際級獎項肯定。公亮大樓未來也將是兼具智慧辦公、寰宇好物、米其林美食、多元生態於一體的現代化大樓。雲朗觀光集團旗下的「雲品酒店．杭州(Fiore Della Cina)」，預計於2025年第3季入駐試營運，以義大利四大代表城市羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭的特色作為主題，並規劃了45樓的高空露天酒吧，可一覽錢塘江壯闊景色。空間設計以古典風格為理念，人文主義為底蘊，將歷史，美學，飲食，和時尚融入設計細節，重新詮釋人類文明的故事。