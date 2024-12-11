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人屋雙老藏隱憂！內政部拋「老宅延壽」免重建減碳排

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部次長董建宏致詞。內政部提供
內政部次長董建宏致詞。內政部提供

面對即將到來的超高齡社會，加上全台30年以上的老屋約有500萬戶，形成「人屋雙老」窘境，內政部次長董建宏透露，高齡老屋很難在短期內全面更新重建，未來將啟動「老宅延壽」計畫，因無需拆除重建，可減少約六至七成碳排，不僅可以增進高齡者居住安全，也能減輕都更為老重建負擔。

內政部日前舉辦「老宅延壽 老人更安心研討會」，董建宏出席時表示，政府為照顧弱勢及青年族群的居住需求，已提出興建25萬戶及8年百萬戶租屋家庭支持計畫的社會住宅政策，更結合多樣化社會資源，包括租金補貼、新青安政策、包租代管、小造鎮計畫等政策，支援不同世代的居住需求。

內政部觀察到都更、危老趕不上「人屋雙老」速度，2025年台灣正式邁入超高齡社會，加上全台屋齡30年以上的老屋約有500萬戶，超過總體住宅總量的半數，高齡老屋已成為重要的社會課題，要在短期內全面更新重建不切實際也緩不濟急，加上都會區土地缺乏，新興住宅建設往都會區外部發展，迫使青年族群人口大量外移，加劇人屋雙老和都市空洞化的現象。

淨零碳排是世界趨勢，董建宏表示，老宅延壽計畫勢在必行，將透過政策整合、行政程序簡化、提高資金挹注並結合減碳之綠色金融提高誘因，並投入專業人力及輔導團隊，加大力度協助公寓大廈成立管理委員會，完善整個延壽機制。

董建宏指出，現今高齡老宅主要面對課題像是建築物耐震、年久龜裂、漏水、外牆磁磚掉落、電線雜亂老舊走火，以及居家電梯、浴廁防摔照護等通用設計問題，若能適當整建維護，不僅可以增進高齡者行動的便利性、提升居住的安全與舒適性與活化都市機能，也能有效減輕都更危老重建的負擔。

董建宏說，建築物延壽藉由經濟、簡易、快速的評估與修復補強技術工法，在短期內提升安全性能與改善居住品質，而且因無需拆除重建，可減少約60至70%的碳排，可加大我國淨零建築推動力道。

董建宏指出，政府將持續透過與居民的協調溝通，並輔導人員及專業人力投入，同時也會鼓勵不動產業與營建產業積極參與，共同打造一條新興的產業鏈，提供完善的服務運作機制，降低居民參與整建維護的門檻，共創所有關係人與參與者的利基。

老宅 老屋 都更

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