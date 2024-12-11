朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療新里程碑

朗齊生醫*（6876）11日宣布與達運精密（6120）正式簽訂合作意向書(MOU)。雙方將攜手打造革命性的抗癌藥物新劑型，透過尖端微針技術，重新定義藥物傳遞方式，為癌症患者帶來更高效、便捷的治療選擇。

隨著精準醫療的快速崛起，癌症治療正朝著多元化與個性化方向發展。朗齊已建立涵蓋胰臟癌、肝癌等多種腫瘤適應症的新藥路線，發展中新藥包括與國家衛生研究院（國衛院）、財團法人生物技術開發中心（DCB）及中國醫藥大學等授權合作的多項專利小分子新藥，以及自行開發的類病毒顆粒（Virus-like particles, VLPs）等載藥平台。

達運以生產液晶顯示器模組及光學元件為主，近年積極佈局新事業，利用其核心技術發展新產品，進而跨足醫療/醫美使用的微針貼片應用，利用其技術優勢，克服了過去微針結構均勻度不高，針型有缺陷、有長有短的缺點。達運所開發的微針形狀精準，貼片效果提高，將可廣泛應用於醫療、醫美、疫苗等領域。

微針技術藥物傳遞方式有別於傳統經皮吸收，貼片上包含數百支微針可穿刺角質層於皮內釋放藥物，朗齊將達運的微針技術融入自有藥物產品中，不僅無痛、非侵入性，還能精準釋放藥物，提升患者的用藥便利性。朗齊表示，以此系統為基礎將建立創新的藥物緩釋平台，有望減少用藥劑量並提升療效，甚至改變癌症治療的模式。

朗齊重點布局，授權自國衛院的多靶點抗癌新藥LXPA1788，是本次合作的核心亮點。該藥物已在胰臟癌、肝癌、胃癌、大腸直腸癌和急性骨髓性白血病等實驗中證實具備顯著抑制癌細胞能力，並於日前榮獲台北生技獎「最佳技術合作獎」金獎。

透過此次合作，朗齊與達運已成功將LXPA1788包覆於微針系統中，並計劃在動物實驗和臨床試驗中測試其吸收率和療效。這不僅讓藥物更易於使用，更有望大幅提升治療效率，為癌症患者帶來嶄新的希望。

朗齊與達運的合作是精準醫療與創新技術結合的典範。未來，雙方將持續深化合作，探索微針應用於更多抗癌藥物與治療方案。這次合作不僅將提升朗齊在全球癌症治療領域的競爭力，更將推動台灣生技產業在國際舞台上發光發熱。