國泰兒繪「我愛健康生活」 小畫家彩繪美好未來

健康生活是什麼？是運動、野餐還是吃蔬果？第49屆「國泰全國兒童繪畫比賽」在高雄、台中舉辦頒獎典禮，從全國超過5萬多件作品中獲獎的小小畫家接受表揚，多元豐富的畫作主題展現創意，在國泰打造的小型美術館中，描繪出不同的健康主張。

國泰打造近半世紀美學舞台 增添生活美感

國泰全國兒童繪畫比賽今年以「我愛健康生活」為主題，透過揮灑美感，呈現孩子對健康養成的想法跟行動；國泰人壽協理廖昶超期許得獎者培養對色彩敏銳度，來為生活增添美感，也鼓勵要「一直畫、一起畫、一輩子畫下去」。

評審委員、南部美術協會理事長李學富表示，國泰展現企業社會責任，從5萬多件作品中脫穎而出的得獎者，都是不簡單的創作者；評委、彰化縣湖東國小校長王麗惠則說，感謝國泰近半世紀打造美好舞台，以不同主題引導孩子發揮創意，用心去感受世界。

專屬環保袋家長盛讚 體驗、拍照還抽大獎

頒獎典禮在龍門表演藝術工作坊的精彩表演揭開序幕，逗趣精彩互動演出炒熱現場氣氛；國泰把得獎畫作印製成環保側背袋與悠遊卡貼紙，拿到獨一無二專屬紀念品的親子搭檔露出驚訝表情，現場紛紛拍照留念，也感受到國泰的用心。

得獎者也可以現場體驗絹印提袋，國泰也打造榮耀舞台拍照區，讓親子留下美好時刻；此外，國泰準備COZZI飯店住宿券、野餐墊等精美獎品，讓親子看表演、看作品，還有機會抽大獎，一起共度美好午後。

打棒球最健康 成為目光焦點

來自台南歸仁國小四年級的林同學，以作品「活力四射的棒球英雄」吸引眾多目光，他笑說這張花了四堂課畫的作品，是因為想不到題材，於是把最沉迷鍾愛的棒球運動畫下來，首度參賽就拿下金獎「有點小得意」，覺得要細緻描繪每個選手的姿態稍微困難。

林爸爸說，知道得獎很開心，「但不管有沒有得獎，這張畫就是我們家的日常生活，很高興他把細節畫得很棒」；而國泰用心打造十分隆重的頒獎典禮，讓孩子有榮耀感也增添自信心，尤其製作專屬的背袋跟卡貼，感受到國泰對比賽的重視。

去游泳最健康 頒獎典禮隆重用心

就讀南投平和國小附幼的李同學，把跟爸爸一起游泳的畫面變成作品「游泳樂」獲得銅獎肯定，他笑說「畫畫很快樂，得獎更開心」。