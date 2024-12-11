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嘉市首例公辦都更1期基地預售熱銷 2期基地含首例市辦社宅招商曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市首例公辦都市更新案1期基地8月1日動土，將蓋4棟住商大樓，預售幾乎完銷；毗鄰第2期基地規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施，預計明年農曆年後公告招商。圖／嘉市府提供
嘉市首例公辦都市更新案1期基地8月1日動土，將蓋4棟住商大樓，預售幾乎完銷；毗鄰第2期基地規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施，預計明年農曆年後公告招商。圖／嘉市府提供

房市熱，嘉市首例公辦都市更新案位在蛋黃文教區，1期基地8月1日動土，得標的國城建設將蓋4棟住商大樓，預售幾乎完銷；毗鄰第2期基地規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施，外傳財團建商投資意願高，預計明年農曆年後公告招商。

首例公辦都更位在民族國小西側公有土地，第1期基地市府與國城建設公司簽約，將建4棟地上15層地下3層大樓，有議員質疑1坪最高54萬元，恐造成高房價定錨效應，委託代銷華磐地產公司說，6戶含露台3、4房型，每坪54、55萬元，因露台增加面積，目前幾乎完銷，訂戶以在地換屋族占大宗。

當初1期招商，投資建商少，隨著台積電來嘉設廠等房市利多，房市看漲，公辦都更房價訂定，市府不介入，外界看好接下來毗鄰第2期基地招商預售，2期開發定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施。

第2期基地位在吳鳳北路與民族路口，1期基地北側，面積9837平方公尺 (2976坪)，約為1期基地2倍大，地主為教育部、國產署及市府，都市計畫變更為商業區，建蔽率70%，容積率350%。未來可依都市更新容積獎勵規定，申請容積獎勵50%，最高容積率可達525% 。

2期基地土地都是公有，為延續1期開發內容，規畫通用性住宅、店鋪、旅館及辦公室等多樣商用設施，將引進社會福利設施、社會住宅、公共停車位等公益性設施。市府正協調教育部及國產署需求研擬招商文件，預計明年公告招商。

市區目前有3處內政部住都中心發包興建中的社會住宅，另有3處社宅預定地將招商興建；民族國小西側2期基地社宅規畫，是市府首例納入公辦都更規畫社宅，將在招商合約，以容積率獎勵得標營造商興建社宅大樓。

公辦都更 嘉義 社會住宅

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