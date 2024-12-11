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自行車雙雄11月雖營收不同調 但法人對後市均維持中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

自行車雙雄11月營收不同調，其中，美利達（9914）11月營收19.7億元，年增25.1%、月減0.8%，巨大（9921）11月營收45.8億元，年減16.1%、月減5.8%，法人機構指出，二者營運表現皆低於原先預期。

分析師指出，自行車雙雄美利達及巨大11月份營收受到中國市場需求放緩影響，雙雙低於預期；目前觀察自行車的終端庫存去化的進度，仍不夠快，而原本成長較大的中國市場也因基期已高，成長開始放緩甚至下滑，短期自行車產業的出貨成長動能可能仍弱，需待明年下半年較可能有轉機。

此外，中國市場出貨高檔回落，顯示中國需求已經難再支持出貨成長，歐美市場庫存仍需去化下，對美利達、巨大後市營運看法維持中立，預估今年每股獲利（EPS）預估為8.3元、7元，明年為12.8元、10元。

營收 自行車

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