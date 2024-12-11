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人口減房市不怕？家戶大增18萬戶、創28年新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

雖然今年10月底全國人口2,340萬人，較去年底2,342萬人減少，但戶數卻逆向大幅成長，根據內政部統計，今年前10月戶數較去年底成長高達18.4萬戶，數量寫下近28年的單年新高紀錄。

一般認為，戶數增加，購屋需求也會增加，有助房市發展，不過專家表示，今年戶數大增，除了一般結婚婚後可能的分戶需求外，近年交屋數量多，許多持有稅與交易稅都與設籍有關，可能也是帶動的原因之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在持有稅包括土地稅與房屋稅，都必須設立戶籍才能有自用住宅優惠，尤其是新房屋的房屋稅特別貴，因此交屋後多會設籍節稅。

另外像是房地合一稅要使用400萬免稅條件，也必須綁定連續設籍滿六年的規定，許多稅制的改變也會導致分戶設籍狀況更為積極。

統計顯示，少子化、「生不如死」下，我國人口成長從2019年2,360萬人一路下滑，今年10月底已降到2,340萬人，不過，戶數仍持續成長，2013~2022平均每年增加約9萬戶，去年年增15萬戶，應該與疫後海外民眾回來恢復戶籍有關，

至於今年，截至10月，全國家戶數為942.5萬戶，較去年底增加約18.4萬戶。

若以區域來看，戶數增加最多的地方是新北市，今年10月較去年底增加3.7萬戶，台中市增加3.4萬戶，桃園市增加2.8萬戶，這些區域都是這幾年的推案熱區，台南市增加1.4萬戶，高雄市增加1.8萬戶，台北市僅增加5,700戶。

曾敬德表示，人口減少，戶數卻逆向大幅成長，推測一部分與不動產稅負增加有關，現在不動產的持有稅與交易稅許多都有設籍條件，如房屋稅要適用自住住家用房屋優惠稅率，房屋不得作為出租或營業用途，且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用外，並須有本人、配偶或直系親屬任一人於該屋辦竣戶籍登記等。

近10年戶數變化。資料來源／信義房屋
近10年戶數變化。資料來源／信義房屋

房地合一稅 房屋稅 房市

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