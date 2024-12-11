精剛營收／前11月合併營收26.57億元 年增6.12%

精剛精密科技（1584）11月自結合併營收2.08億元，累計前11月合併營收達26.57億元，年增6.12%，全年營收表現穩健；展望2025年，隨著鈦廠的產能開出，另一大主力營收鈦產品比重逐步擴大，看好公司營運重回成長軌道。

精剛長期深耕高質合金材料領域，積極推動擴展與製程改善，串接集團資源以提升營運綜效，進一步推升獲利表現。今年以來，受惠於工業油氣產業及航太與國防領域的需求成長，國內外市場的補貨動能不減，主力產品鎳、鈦合金業績穩健增長，使全年營收穩定提升；儘管全球經濟前景仍受到通貨膨脹影響利率政策變動、地緣政治衝突及美國大選等不確定因素影響，航太需求在疫情後逐步復甦，市場回歸穩定。精剛對於穩定接單與供貨保持審慎樂觀態度，並適時調整業務策略，持續開發新客戶；同時，積極掌握利潤條件，確保在穩定獲利的基礎上維持競爭力。

展望未來，隨著台灣政府計畫逐步增加國防預算，提升本土武器生產能力，以及全球對航太與國防產業需求和技術整合能力的高度重視，相關市場後勢發展備受期待。精剛致力於打造「台灣製造」及「台灣唯一」的核心競爭優勢，力求站穩鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場地位。隨著鈦熔煉廠建置完成並正式生產，公司持續優化廠內加工製程與提升生產效率，同時進一步縮短產品交期、強化品質穩定性，可望助力利基產品接單成長，並加速在全球高端特殊合金國際市場的深耕布局。