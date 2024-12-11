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上奇營收／11月4.53億元 年月雙增、傳統旺季助攻
資訊服務廠商上奇（6123）公布自結2024年11月合併營收4.53億元、月增3.4%、較去年同期增加8%。今年累計前11個月合併營收51億，較去年同期成長6%。而上奇10日以57元作收，微幅下跌0.4元、跌幅大約0.7%。
上奇11月營收表現，雲端服務持續增長，貢獻當月營收佔比44%，企業服務貢獻營收占比49%，數位印刷服務營收佔比7%。若排除子公司Senco-Masslink 部分，經常性收入(RR)持續維持76%的占比。
上奇的經常性收入(RR)穩健成長，海外市場陸續擴展也大有斬獲，上奇對雲端服務成長樂觀。 本季為傳統旺季，標籤與軟性包裝數位列印需求增加，近期客戶對數位印刷設備詢問度積極， 對數位印刷設備與服務的未來成長指日可待。
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