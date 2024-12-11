沛波營收／11月7.53億元、年增9.22% 前11月累計營收突破85億元

沛波鋼鐵（6248）11月自結營收為新台幣7.53億元，月增5.20%，較2023年同期增加9.22%；累計今年前11月自結營收為85.21億元，年增20.09%。

沛波總經理黃霈櫻表示，全台營建業穩定的鋼筋需求，加上鋼品買賣業務的挹注，使得11月單月營收創下歷史同期新高。此外，累計前11月營收突破85億元，不僅改寫歷史同期新高，且已超越去年全年營收表現，展現穩健成長動能。

2025年的公共建設預算達新台幣6,483億元，較2024年度增加約10%，將有助於推升建築用鋼筋需求。黃霈櫻表示，商辦、企業新建廠房、政府公共建設、危老重建等持續性建築用鋼筋需求穩定。加上目前正值產業傳統需求旺季，全年營收將續改寫歷史新高，延續強勁成長態勢。