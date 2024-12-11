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久陽營收／前11月合併營收37.26億元 年減1.39%
久陽精密（5011）11月自結合併營收3.81億元，累計前11個月合併營收37.26億元，較2023年同期小減1.39%。
久陽表示，螺絲本業10月出貨受颱風影響，部分出貨遞延至11月，11月出貨月增10%，累計前11月營收年增24%；子公司台鋼運輸亦因前述原因，11月出貨月增54%，
台鋼環保則因上游鋼廠產能恢復，廢鐵買賣業務大躍進，11月營收月增462%。子公司榮福去年11月因屏東崁頂焚化爐整改工程收入入帳營收大增，今年則只有正常的操作、售電收入，致今年11月份及累計前11月營收均大幅減少。
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