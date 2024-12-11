響應亞洲資產管理中心政策 兆豐銀年內設置專案辦公室

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌指出，兆豐銀行預計年底前也就是本月內，就會針對亞洲資產管理中心相關事務，成立專案辦公室，以響應政策，就有關亞洲資產管理中心涉及的法規鬆綁與開放對業務推動與交易統籌研究施行。

董瑞斌10日出席兆豐銀行與教育部、中華迷你棒球協會的公益捐贈記者會，於會後受訪時表示，為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，兆豐銀在11月已經將原高雄三多分行遷址至高雄亞洲新灣區周圍，並更名亞灣分行，他已經指示兆豐銀針對亞洲資產管理中心的相關政策，設置專案辦公室，性質上與財富管理部、私人銀行部不同，因為後者主要是業務行為，專案辦公室則是要就亞洲資產管理中心的法規政策鬆綁，做好與業務連結的相關規劃，預計近期、也就是年底前就會設立，由督導消金與財管業務的副總經理陳建中負責。

兆豐金控 兆豐銀行 董瑞斌

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