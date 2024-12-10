新國開發未依約還地 中市地政局提訴訟：儘速依約還地

捍衛市民權益！台中市地政局10日表示，新國開發有限公司取得七期惠國段兩筆抵費地設定地上權案，並開發「新國自在」商場及市政路「星期五」美式餐廳，契約已於去年屆滿卻未依約還地，地政局已提起訴訟，要求儘速依約還地。

台中市政府為促進西屯區惠國段60、65地號等2筆抵費地活化利用，於民國92年與新國開發有限公司簽約設定地上權，由公司開發商場使用，合約已於去年12月4日到期，須拆除建物歸還土地。

針對業者經多次函告仍未依約執行，市府為捍衛公權力已提訴訟；另為避免影響承租商家，台中市地政局副局長劉正倫今日率隊前往放置告示，呼籲業者儘速依約還地。

劉正倫表示，位於市政北一路及文心路口轉角的新國自在商場，以及市政路上的星期五美式餐廳，座落於台中市第七期市地重劃區西屯區惠國段60、65地號等2筆抵費地。

該2筆抵費地於92年辦理招標設定地上權，由新國開發有限公司(簽約時原名為新國營造工程有限公司)得標，由市府與該公司簽訂契約書，地上權存續期間自民國92年12月5日起至112年12月4日止，共計20年。

劉正倫指出，契約書已明確約定，地上權存續期間不得以任何理由要求延長，市府自112年8月起已多次函知新國開發應依契約約定，於地上權契約到期後辦理地上權塗銷登記，並拆除建物返還土地，但新國開發拒絕依契約辦理，市府已提起訴訟，力爭公權行使。

地政局說明，新國自在商場與星期五美式餐廳為新國開發未依約拆除的地上建物，目前仍有眾多商家持續營運，地政局已委任律師寄送存證信函通知各商家，卻均遭該公司退回；且該公司仍有招攬新商家入駐情形，為免影響商家權益，市府今日於惠國段60、65地號等2筆土地上放置告示牌，以周知現有及潛在的承租商家。