永續論壇23日登場／台灣大董座蔡明忠：數位賦能 守護未來

創新科技驅動永續發展之際，全球政府及企業日益重視地球永續議題，台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠表示，台灣大以數位核心賦能，秉持兼善天下的精神，共同守護地球與人類永續發展的美好未來。

台灣大近年積極以科技力，落實在生物多樣性、創新能源發展、建構綠色共享交通生態圈，推動綠色移動革命，並將於23日與經濟日報攜手合辦第六屆「台灣大永續論壇」，深度探討相關議題。

今年台灣大永續論壇以「原生．多樣．創新．共融 用科技守護美好」為主題，蔡明忠將親臨開幕致詞，並邀請環境部長兼永續長聯盟秘書長彭啟明發表貴賓致詞，台灣大總經理林之晨也將發表專題演講。

蔡明忠認為，全球關注氣候危機之餘，防止生物多樣性喪失與確保生態系統完善，成為另一項全球永續發展的迫切挑戰，台灣大以數位核心賦能實際行動，推動生物多樣性保護，未來將投入藍碳生態系統復育，提升台灣自然碳匯，同時豐富沿海植被生物多樣性，秉持兼善天下精神，共同守護地球與人類永續發展的美好未來。

林之晨認為，在地緣政治、極端氣候及碳稅等多方衝擊的局勢下，提升供應鏈韌性是確保永續發展重要一步，同時，以「自然共好」策略，由低碳減碳的「環境永續」再擴大到兼顧「保護生物多樣性」，未來亦將持續關注台灣自然碳匯及生物多樣性議題。

近年台灣大除自身落實低碳營運，更加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手富邦集團與泓德能源共同投資110億元加速再生能源發展，不僅承諾2030年前全公司交通載具100%電動化、2040年前100%使用再生能源，更宣示達成淨零排放（Net Zero）目標等策略降低環境衝擊。

台灣大並透過雙向媒合有公益價值主張的NPO、社會企業及具有科技應用能力的新創團隊，共同保育海洋，促進生物多樣性。例如台灣大投注研發資源與資金，與海洋保育團隊共同開發台灣民間第一套植入AI辨識功能的「AI Ocean 數據海洋」海洋生物資料庫，最快10秒就能辨識生物，且精準度超過80%，豐富海洋資料庫，有利海洋保育研究發展。

台灣大也連結資通訊核心，推動永續發展，制定「Taiwan Mobility」策略，攜手策略夥伴USPACE，拓展電動車充電服務「MyCharge」，透過合作的App，建構綠色共享交通生態圈，更在DwP Global Summit中，頒贈「數位新使命智慧城市獎（Digital with Purpose Smart Cities Award）」。