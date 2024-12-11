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航空業營收高飛 寫最強11月…華航成長15%、長榮航年增2%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
航空公司豐收，四業者同寫最強11月。示意圖。圖／聯合報系資料照片
航空公司豐收，四業者同寫最強11月。示意圖。圖／聯合報系資料照片

航空公司豐收，四業者同寫最強11月。華航（2610）11月營收173.05億元，年增15.2%，累計前11月合併營收1,854.1億元，年增9.9%。長榮航（2618）單月182.7億元，年增2.7%；累計前11月營收2,009.6億元，年增10.7%。

另外，在日本賞楓旺季帶動下，星宇航空11月總營收為29.8億元，年增46.6%；台灣虎航11月單月營收11.84億元，年增11.9%。上述四大國內航空公司11月營收表現都不俗，同步改寫歷年同期新高紀錄。

從業務別來看，華航11月客運收入99.6億元，較去年同期增加9億元，增幅9.9%，11月中華隊前進世棒經典賽東京複賽，華航放大三航班機型載客，銷售狀況相當優異，航班載客率全滿。

航空業11月營收概況
航空業11月營收概況

另外，感恩節促銷活動帶動北美整體表現，其中以安大略、溫哥華以及舊金山等出發航點銷售增幅最為顯著，訂位需求主要集中於2025年1至3月。

腳步緊接在後的還有耶誕節和跨年，12月整體平均載客率預計可達八成，以適合短天數假期的東北亞、東南亞較為暢銷，熱門航線有曼谷、大阪、東京、香港及首爾等，其中又以東北亞表現最突出，預估載客率可達八成五左右。

貨運方面迎雙11、黑五、耶誕節前等購物季，跨境電商價量齊揚，帶動11月貨收與單位收益雙雙再刷新今年紀錄。時序進入年末，節前高價艙位、包機需求踴躍，帶動市場運價維持高檔，華航將充分運用客、貨機運能及爭取高價貨源，持續擴大營收與獲利。

長榮航11月客運營收達113.2億元，貨運營收達48.2億元；美洲航線西向在感恩節假期訂位需求強勁，歐洲航線維持暢旺，推動長程航線載客率繳出接近九成的佳績；日本航線由北而南陸續進入賞楓旺季，一線城市（東京、大阪、福岡）及仙台、青森表現亮麗；東南亞的曼谷、清邁、峴港及河內旅遊整體訂位狀況持續火熱。

貨運方面，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞成衣服飾與電子品及大陸電商促銷推升貨量，另受惠於感恩節及聖誕節前出貨艙位需求，長榮航空充分運用貨機及客機機腹運能，積極攬收高價貨源，整體貨運營收表現穩定。

此外，星宇航空表示，進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持九成水準，支撐客運收入穩健表現。貨運市場受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。

營收 航線 長榮航空

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