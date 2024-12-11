空巴尋求台系鏈夥伴 希望擴大與華航合作

空巴（Airbus）將持續與台灣航空產業擴大合作，空中巴士表示，希望能擴大與華航（2610）未來的合作關係，另也不排除與台灣航太供應鏈進一步合作。

華航總經理高星潢分析，華航和全球兩大知名的航空公司空中巴士及波音都有非常長久的合作關係，華航在新機採買的評估，首要考量航點所需要的客機類型，接著還會評估引擎與營運效能等，這些都會有專業團隊來進行評估。

空中巴士單走道客機業務行銷總監Antonio da Costa指出，飛機製造商也遇到供應鏈不順暢干擾，空中巴士改變策略派工程師進駐到各大供應商，了解供應商的零件供應品質概況，讓新機交機的速度能更快速，瞄準全球航空公司的新機需求訂單，同步爭取華航新機採購訂單。

Antonio da Costa表示，空中巴士一直在全球尋找有優勢、創新的零組件供應商，未來也希望能在台灣找到更多合適的供應商進一步擴大合作。

Antonio da Costa也進一步表示，全球現在會出現大缺機，主要是疫情期間各大航空公司都減少訂單及延後交機計畫；疫後各家航空業者的訂單需求回升速度太快，然而，飛機製造需要時間才能恢復交機能量，尤其，現在又遇到供應鏈品質、數量不穩定的問題，因應這個挑戰，空中巴士需要跟供應鏈一起配合；在疫情之後，空中巴士不斷強化與零組件客戶合作，逐漸趕上交機的進度。

面對未來美國會不會推出新的關稅政策，空巴每架飛機，有近一半的零件來自美國，值得繼續觀察。