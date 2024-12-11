砸130億 華航A350客艙大升級…2027年上線派飛

華航（2610）全面搶客，推動機隊更新計畫。華航9日於德國漢堡以不超過4億美元（折合新台幣130億元）推動A350客艙再升級。

華航總經理高星潢9日與空巴代表Senior Vice President Chris DREWER簽署合作協議，委託空中巴士進行15架A350改艙工程整合與技術服務，將於2027年起上線派飛。

高星潢於A350改艙簽約記者會上表示， 華航自2016年起領先國內業界引進A350新世代機隊，考量到機上的電子產品已經開始不符合現在消費者的需求，有些零件也開始找不到備品，即便華航的A350設計在台灣、國際獲獎無數，持續提供對客人的服務，華航希望能提供旅客頂尖空中服務，決定把主力機型A350內裝再做一個提升。

華航與空巴合作概況

A350延續東方美學，客人上機後，會對於台灣有更深的體會，期與旅客建立深層情感連結及共鳴，強化華航品牌特色，這是空中巴士跟華航合作的重要里程碑，強化雙方對於完美的共同追求，本次改裝包括升級全艙等座椅、個人娛樂系統等，華航全新A350客機預計於2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。

A350客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛德國法蘭克福、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等歐洲航線及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

此外，華航自2021年引進新世代窄體機隊A321neo，目前已上線營運14架，2025年預計再迎接五架，全機隊25架將於2026年交付完畢。華航A321neo客艙配置全平躺豪華商務艙12席及經濟艙168席，共計180席座位，堪稱最豪華、愜意的窄體客機，深獲搭乘區域航線的旅客喜愛。

華航A321neo客艙設計更貼近旅客需求，全艙等椅距也更加寬敞，豪華商務艙首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺座椅，配置可調式高活動隔板，讓旅客保有休憩隱私空間。全新A321neo窄體客機為華航區域航線主力機種，目前派飛東北亞如廣島、福岡、熊本、沖繩、高松及釜山等航點，東南亞則包含宿霧、清邁、峴港、檳城、金邊、帛琉等航點及香港兩岸航線，平均每周營運合計超過300個班次。