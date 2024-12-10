台中知名超人氣伴手禮「一覺吐司」 12月15日台大登場
來自台中的人氣伴手禮品牌「一覺吐司」，將於12月15日在台北開設首家門市，這也是品牌自創立以來的第六個年頭。自從五年前「一覺吐司」引入「生吐司」這一概念後，便吸引大量消費者，並在口罩時代及全球原物料漲價的挑戰中，依然保持穩定的市占率，深受各年齡層喜愛。
新開的台大店位於台北市中心，鄰近「台電大樓捷運站」1號出口，方便上班族及學生前來購買。為確保消費者能品嚐到最新鮮的生吐司，所有產品均由台中總店的中央廚房當日製作、烘烤後配送，口味與數量每日有限，建議粉絲提前電話預約，以免錯過。
「一覺吐司」的成功，離不開其背後日本烘焙職人的技術支持。此次，品牌特別邀請資深烘焙職人駐台指導，持續改良產品品質。除了台北店開幕外，品牌還將推出季節限定商品「草莓生吐司」，並在開幕慶活動當天提供獨家預購優惠，讓台北的消費者能夠搶先體驗。
創辦人李宗明表示，很高興能將「一覺吐司」的美味帶到台北，這裡是美食之都，許多台北的粉絲已經期待已久。相信經過五年的磨練，台北的消費者會喜歡「一覺吐司」的產品。品牌也會持續創新，確保產品品質，為消費者帶來更多驚喜。
為慶祝台北門市的開幕，「一覺吐司」將於12月11日至12月14日進行試營運，正式開業活動則從12月15日至12月17日；試營運期間，消費者不論金額消費均可追蹤打卡，獲得台北台大店限定覺粉集點卡；消費滿300元還可獲得生吐司10元現金抵用券。開業期間，購買生吐司可獲得開業好禮，數量有限，送完為止。
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