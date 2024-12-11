中租前11月賺進211億元 台灣、大陸同步下滑 東協衰退25%最多

中租控股（5871）昨（10）日公布11月自結營收、獲利，2024年11月自結合併營收為82.1億元，較前月下滑，累計前11月營收938.1億元，年增5%，續創新高，全年營收可望上看千億規模。11月單月獲利13.8億元，較前月微增，累計前11月合併稅後純益突破200億元大關，來到211.4億元，但年減幅度擴大至9%，累計每股稅後純益（EPS）達12.45元。

中租控股11月單月營收82.1億元，月減4%，比去年同月則成長1%，累計營收938.1億元，預期全年應可順利突破千億元大關。分三大獲利引擎來看，台灣、中國大陸及東協市場三大區塊，累計前11月營收分別成長5%、6%及6%，整體業務動能維持不墜。

中租控股自結前11月營收與獲利

獲利方面，11月單月自結合併稅後純益13.8億元，較前月略增0.2億元，累計前11月合併稅後純益211.4億元，較去年同期衰退約9%。分營運地區別來看，台灣、中國大陸及東協地區的前11月累計獲利，均較去年同期下滑，依序分別年減幅度為5%、15%及25%。

中租控股今年來信用資產也就是業務量採溫和成長，反映中租控股的風險偏好趨保守，台灣、中國大陸及東協三大市場以東協的業務量成長幅度較大。不過，資產品質部分東協也是延滯率較大的區塊，根據中租控股日前法說會公布資料，三大區塊市場的延滯率未見緩和，總體延滯率逐季走升，至第3季底升至3.7%，台灣、中國大陸、東協至第3季底延滯率則分別上升至2.8%、4.5%、5.1%。

中租控股表示，因總體經濟各項變數不確定性仍高、中小企業營運面臨較多挑戰，因此資產成長幅度溫和，但利差持續維持穩定，在大環境轉向降息之下，中租控股仍維持收益率水準，利差並沒有縮減，成本費用率控制得宜，整體營運維持穩健。

中租控股並宣布昨天第11度入榜台灣25大國際品牌，位列第11名，品牌價值5.65億美元，較去年成長13%，成長進步名列前四，自2014年首次入圍迄今品牌價值已翻升三倍。