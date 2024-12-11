機械業外銷 連四月成長

台灣機械公會昨（10）日發布，台灣機械產業11月出口值24.51億美元，月增2.6%、年減1.4%；累計前11月出口值266.59億美元、年減0.6%。據經濟部統計，機械業外銷訂單7月起已連續四個月成長，預期產業後續發展將緩步上升。

機械公會理事長莊大立指出，因應川普2.0新的挑戰正逐漸浮出檯面，未來美國的高關稅與美國製造優先，將是台灣商品出口的挑戰，產業宜儘早布局以分散風險。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳認為，美國轉向保護主義，將會重塑全球供應鏈格局。高關稅政策雖然可能壓縮台灣出口美國市場的競爭力，但隨著製造業逐步移回美國，也可能為台灣工具機產業帶來新的合作商機。

機械公會統計，今年前11月機械出口值前三大產品，依序為電子設備45.43億美元、占比17%，年增3.4%；檢量測設備43.42億美元、占比16.3%，年增4%；工具機20.03億美元、占比7.5%，年減16.2%。

前11月機械出口國前三大，依序為美國65.82億美元，占比24.7%；中國大陸62.11億美元，占比23.3%；日本19.64億美元，占比7.4%。